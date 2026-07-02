Remko Pasveer (42) secara mengejutkan kembali ke klub lamanya di Eredivisie

Remko Pasveer akan melanjutkan kariernya di FC Twente, demikian dilaporkan berbagai media, termasuk De Telegraaf. Kiper berusia 42 tahun ini pindah ke Enschede tanpa biaya transfer, di mana ia akan bergabung sebagai kiper ketiga dalam skuad. Selain itu, kiper berpengalaman ini juga akan bertugas sebagai asisten pelatih kiper.

Menurut sumber-sumber di sekitar klub, kembalinya Pasveer kini sudah pasti. Kiper veteran ini berstatus bebas transfer setelah masa kontraknya yang singkat bersama Heracles Almelo berakhir. Bersama Heracles Almelo, ia terdegradasi dari Eredivisie pada musim lalu.

Pasveer tidak didatangkan sebagai pengganti langsung Przemyslaw Tyton yang telah hengkang. FC Twente memiliki kandidat lain yang dipertimbangkan untuk posisi kiper cadangan, di antaranya Kayne van Oevelen, Jeffrey de Lange, dan Jesper Schendelaar. Kiper berpengalaman asal Twente ini terutama akan berperan sebagai pengganti yang dapat diandalkan dan mentor di dalam skuad.

Bagi Pasveer, ini berarti kembalinya ke tempat yang sudah dikenalnya. Kiper kelahiran Enschede ini menempuh pendidikan di akademi muda FC Twente dan menjadi bagian dari tim utama antara tahun 2004 dan 2006. Selanjutnya, ia pindah ke Heracles Almelo tanpa biaya transfer.

Setelah masa pertamanya di Heracles, Pasveer juga pernah membela gawang Go Ahead Eagles, PSV, Vitesse, dan Ajax. Pada musim panas 2025, ia kembali ke Heracles dengan harapan dapat membantu klub tersebut mempertahankan posisinya di level tertinggi, namun upaya tersebut pada akhirnya tidak membuahkan hasil.

Kembalinya ke FC Twente merupakan impian yang telah lama diidamkan Pasveer. Pada tahun 2021, ia mengatakan mengenai hal itu: "Ya, mengapa tidak? Kontrak saya memang akan berakhir dan saya ingin terus bermain. Jika suatu saat FC Twente mengatakan membutuhkan kiper dan saya tidak memiliki klub, maka semuanya bisa dibicarakan. Segalanya mungkin."

Namun, transfer ke FC Twente tidak terwujud saat itu. Ajax kemudian mengajukan tawaran, dan Pasveer pun pindah ke Amsterdam. Bersama klub pemegang rekor juara tersebut, ia berkembang menjadi pemain kunci dan akhirnya mencatatkan tepat 100 pertandingan resmi. Dalam enam bulan terakhir, ia tampil dalam sebelas pertandingan untuk Heracles.