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Rekrutan Real Madrid Lolos Tes Medis

Transfers
Real Madrid
RB Leipzig
Y. Diomande
LaLiga
Spanyol
Jerman
Côte d’Ivoire

Di ambang pintu Bernabeu

Klub Real Madrid mengumumkan bahwa salah satu pemainnya telah menjalani tes medis sebagai persiapan untuk menandatangani kontrak kepindahannya ke "Santiago Bernabeu".

Real Madrid, melalui akun mereka di jejaring "X", mengungkapkan bahwa Yan Diomande telah menjalani tes medis pada hari Jumat ini, di rumah sakit Blue.

Real Madrid pada Kamis kemarin menyebutkan dalam sebuah pernyataan, melalui situs resmi mereka, tercapainya kesepakatan dengan Leipzig terkait penandatanganan kontrak dengan Diomande hingga musim panas 2033.

Nilai tetap transaksi ini mencapai 125 juta euro, dengan kemungkinan tambahan 10 juta euro sebagai bonus yang mudah dicapai, serta 5 juta lainnya sebagai bonus yang terkait dengan syarat-syarat yang lebih sulit, dan klub Leganes juga akan memperoleh 5% dari nilai tetap transaksi tersebut.

Pengumuman yang dinanti ini datang setelah negosiasi yang berlangsung lebih lama dari perkiraan akibat perselisihan antara agen pemain yang lama dan yang sekarang.

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Leeds United
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RB Leipzig
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Diomande baru menjalani 46 pertandingan resmi bersama tim-tim divisi utama; terdiri dari 10 pertandingan bersama Leganes, dan 36 pertandingan bersama Leipzig, di antaranya 33 pertandingan di Liga Jerman dan 3 pertandingan di Piala Jerman. Jika ditambah dengan 13 pertandingan internasional bersama timnas Pantai Gading, maka jumlah penampilannya mencapai 59 pertandingan di level senior.

Real Madrid menilai bahwa pengalaman ini sudah cukup untuk memastikan bahwa pemain tersebut memiliki kualitas yang menjadikannya salah satu penyerang paling menjanjikan di bursa transfer.

Sayap asal Pantai Gading ini mampu bermain di sisi kanan maupun kiri, sebuah kelebihan yang memberi pelatih Jose Mourinho beragam opsi untuk membangun lini serang yang lebih ganas, eksplosif, dan sulit ditebak.

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