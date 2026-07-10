Rekrutan ideal bagi Ajax di Piala Dunia? 'Dia lebih baik daripada Sean Steur'

Seandainya Henk Spaan menjabat sebagai direktur teknis Ajax, ia pasti akan mendatangkan Azzedine Ounahi ke Amsterdam. Hal itu ditulis oleh kolumnis tersebut dalam rubrik hariannya di Het Parool.

Musim panas ini, Spaan terutama menulis tentang Piala Dunia, tetapi untuk hari kedua berturut-turut ia tak bisa menahan diri untuk tidak menyebut Sean Steur yang telah pindah ke Newcastle United.

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Kali ini, Spaan menggunakan pertandingan Prancis vs Maroko (2-0) sebagai alasan untuk saran mendesaknya. “Pemain nomor sepuluh asal Maroko, Ounahi, yang biasanya penuh bakat, hanya bisa menjadi ancaman sekali, menjelang akhir pertandingan.”

“Ngomong-ngomong, nilai pasar pemain dari Girona ini di Transfermarkt hanya 10 juta euro. Mungkin cocok untuk Ajax? Lebih baik daripada Steur, lho,” kata Spaan.

Steur tampaknya telah mengecewakan Spaan, yang dulu sangat memujinya selama musim terobosan sang pemain di Ajax.

Ounahi yang berusia 26 tahun, yang masih terikat kontrak dengan Girona hingga pertengahan 2030, bekerja sama dengan Míchel dan Daley Blind tahun lalu.

Keduanya kini telah menandatangani kontrak dengan Ajax. Penyerang asal Ukraina, Viktor Tsygankov dan Vladyslav Vanat, dari Girona yang terdegradasi, juga telah dikaitkan dengan klub asal Amsterdam tersebut selama jendela transfer ini.