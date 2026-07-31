Rekrutan Barcelona lolos tes medis

Klub Barcelona memastikan kesepakatan dengan pemain muda asal Belgia, Jesse Bisiwu, pemain Club Brugge, setelah pemain berusia 18 tahun itu menandatangani kontraknya dengan klub Catalan tersebut, hari Jumat ini, di kantor kompleks olahraga di Sant Joan Despi.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Barcelona diperkirakan akan mengumumkan transfer ini secara resmi pada hari Jumat ini.

Kesepakatan antara Barcelona dan Club Brugge mengenai Jesse Bisiwu telah rampung sejak beberapa hari lalu, dan hanya menyisakan penyelesaian sejumlah detail kontrak yang kini telah diselesaikan.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa pemain sayap kiri Belgia yang menjanjikan itu menandatangani kontrak dengan Barcelona siang hari ini setelah lolos tes medis, sebelum meninggalkan kompleks olahraga dengan berjalan kaki bersama para agennya untuk menuju santap siang, sementara Deco menyambutnya di dalam fasilitas klub.

Nilai transfer pemain Belgia itu mencapai sekitar 8,5 juta euro yang akan dibayarkan Barcelona, di samping Club Brugge yang akan memperoleh 20% dari nilai penjualan pemain tersebut di masa depan.

Kemampuan menembus pertahanan dan kecepatan melalui sisi kiri merupakan salah satu kelebihan paling menonjol yang dimiliki Bisiwu.

Sebelumnya Mundo Deportivo telah mengungkap, pada 8 Juli, bahwa Barcelona tengah melancarkan upaya kuat untuk merekrut Bisiwu, setelah klub menganggap transfer ini sebagai prioritas mengingat kualitas teknisnya, dan struktur fisiknya yang baik, di mana tinggi badannya mencapai 1,85 meter, di samping potensinya yang besar untuk berkembang di masa depan.

Bisiwu akan mendapatkan kartu bersama tim cadangan, tetapi ia akan berada dalam dinamika tim utama mengingat potensi besar yang dimilikinya.