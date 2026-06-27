Rekor yang belum terpecahkan selama beberapa dekade... Kiper Spanyol di ambang sejarah

Onai Simón, kiper tim nasional Spanyol dan Athletic Bilbao, hanya berjarak 50 menit lagi untuk memecahkan rekor legenda Real Madrid, Iker Casillas, terkait periode terpanjang tanpa kebobolan bersama "La Roja", sebuah pencapaian bersejarah yang akan menambah gemilang kariernya di Piala Dunia 2026.

Jaringan "Cadena SER" melaporkan bahwa kiper asal Basque ini, yang menyelesaikan babak penyisihan grup tanpa kebobolan saat menghadapi Cape Verde, Arab Saudi, dan Uruguay, kini menjadi kiper pertama dalam sejarah Spanyol yang mencapai prestasi ini di babak penyisihan grup Piala Dunia, sekaligus membuktikan kepercayaan pelatih Luis de la Fuente yang telah meredakan kontroversi seputar persaingan dengan Juan García, dan David Raya.

Pertandingan babak 32 besar mendatang melawan Aljazair atau Austria akan memberi Unai kesempatan emas untuk melampaui rekor legendaris Casillas, sebagai motivasi tambahan yang melampaui sekadar lolos ke babak berikutnya, terutama karena rekor tersebut memiliki tempat yang istimewa mengingat warisan mantan kiper Real Madrid tersebut.

Namun, ambisinya tidak berhenti sampai di situ, karena Simon membutuhkan 89 menit tambahan tanpa kebobolan untuk memecahkan rekor dunia periode terpanjang tanpa kebobolan secara berturut-turut dalam sejarah Piala Dunia, yang telah dipegang oleh kiper Italia Walter Zenga selama beberapa dekade.

Kiper Bilbao ini, yang baru saja menjuarai Kejuaraan Eropa dan Liga Bangsa-Bangsa Eropa meskipun mengalami cedera pergelangan tangan selama Euro, terus membuktikan dedikasinya dan semangat kompetitifnya, setelah mengukuhkan posisinya sebagai salah satu kiper terbaik di La Liga.

De la Fuente mengakhiri perdebatan yang muncul sebelum turnamen mengenai kiper utama dengan memberikan kepercayaan penuh kepada Unai sejak awal dan mengesampingkan segala eksperimen, sebuah keputusan yang kini membuahkan hasil seiring kiper tersebut semakin dekat untuk mencatatkan namanya dengan huruf emas dalam catatan tim nasional Spanyol dan sejarah Piala Dunia.