Pemain asal Swedia, Alexander Isak, mencuri perhatian di awal laga Liverpool melawan Ipswich Town, setelah mencetak dua gol dalam menit-menit awal, sehingga memberikan keunggulan dini bagi timnya dan menuliskan namanya dalam catatan rekor klub.

Menurut jaringan statistik "Opta", Isak menjadi pencetak brace tercepat Liverpool di Liga Premier Inggris sejak tahun 2011, ketika pemain asal Argentina, Maxi Rodriguez, mencetak dua gol dalam 7 menit pertama melawan Fulham.

Penyerang asal Swedia itu mencetak dua golnya pada menit ke-6 dan ke-9, menegaskan awal yang kuat bersama Liverpool musim ini, setelah menjebol gawang Nottingham Forest pada pekan sebelumnya, sehingga menambah koleksinya menjadi 3 gol di kompetisi ini.

Awal yang cemerlang dari Isak ini memiliki arti khusus setelah ia menjalani musim pertama yang sulit bersama Liverpool akibat cedera, di mana penampilannya hanya sebatas 22 pertandingan di berbagai kompetisi, dengan hanya mencetak 4 gol.

Isak sebelumnya pindah ke Liverpool dari Newcastle dalam transfer rekor, di tengah harapan besar agar ia menjadi salah satu senjata serang paling menonjol bagi tim, sesuatu yang mulai dibuktikan penyerang asal Swedia tersebut seiring dimulainya musim baru.