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Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Rekor Messi terulang: Raphinha membuka pintu bagi dirinya dalam sejarah Barcelona

Valencia vs Barcelona
Valencia
Barcelona
LaLiga
Raphinha
Spanyol
Brasil

Sang pemain Brasil bersinar sangat terang

Pemain asal Brasil, Raphinha Dias, melanjutkan penampilan gemilangnya bersama Barcelona setelah mencetak gol ketiga timnya ke gawang Valencia di Stadion Mestalla, hingga mencapai 6 gol dalam 4 pertandingan pertamanya di Liga Spanyol musim ini, dan menempatkan dirinya dalam daftar istimewa berdampingan dengan legenda klub Lionel Messi.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", Raphinha menjadi pemain kedua satu-satunya di abad ke-21 yang mencetak 6 gol dalam 4 pertandingan pertama timnya di satu musim Liga Spanyol, setelah sebelumnya Messi mencapai pencapaian ini bersama Barcelona sebanyak dua kali.

Messi mencatatkan angka yang sama pada musim 2012-2013 dan 2013-2014, setelah mencetak 6 gol dalam 4 pertandingan pertama di setiap musim, sebelum Raphinha mengulangi pencapaian tersebut bertahun-tahun kemudian, menegaskan awal ofensif yang kuat bersama tim Catalan itu.

Raphinha memulai musim dengan dua gol ke gawang Elche, kemudian mencetak gol ke gawang Athletic Bilbao, lalu mencatatkan dua gol lagi ke gawang Rayo Vallecano, sebelum kembali menjebol gawang saat menghadapi Valencia, hingga menambah koleksinya menjadi 6 gol dan memuncaki daftar pencetak gol terbanyak Liga Spanyol dengan selisih satu gol atas Camello, penyerang Rayo Vallecano.

Ambisi Raphinha tidak berhenti pada menyamai rekor Messi, karena di hadapannya kini terbentang tantangan sejarah baru berupa mencetak gol dalam pertandingan kelima secara beruntun, sebuah pencapaian yang dalam sejarah Liga Spanyol hanya diraih bersama Barcelona oleh César Rodríguez dan Zlatan Ibrahimović.

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