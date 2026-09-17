Al Ahli Saudi menjalani laga bertajuk berat kelas menghadapi klub Afrika Selatan, Mamelodi Sundowns, dalam ajang Piala Interkontinental Klub, di tengah tantangan tambahan yang menanti "Al Raqi" di kandang lawannya yang memiliki rekor historis yang sulit dipatahkan di stadionnya sendiri.

Al Ahli bersiap menghadapi Sundowns di markasnya di Kota Pretoria, tempat klub Afrika Selatan itu tak pernah merasakan kekalahan di liga domestik di kandangnya sendiri sejak Mei 2024, sehingga menjadikan stadionnya salah satu lapangan tersulit untuk dikunjungi dalam kompetisi ini.

Rangkaian rekor historis Sundowns mencapai 34 pertandingan beruntun tanpa kekalahan di kandangnya dalam Liga Afrika Selatan, setelah tim itu melanjutkan hasil-hasil kuatnya dan meraih kemenangan besar atas Sekhukhune dengan skor 3-0 pada September 2026.

Tim Afrika Selatan itu tak hanya menjaga rekornya tetap bersih dari kekalahan, tetapi juga meraih 31 kemenangan berbanding hanya 3 hasil imbang selama rangkaian tersebut, sebuah angka yang mencerminkan betapa sulitnya menghadapi mereka di depan pendukungnya.

Sejak Mei 2024, tak ada satu tim pun yang berhasil meraih kemenangan atas Sundowns di stadionnya dalam kompetisi liga, hal yang memberi laga melawan Al Ahli nuansa istimewa, terlebih "Al Raqi" akan dituntut untuk meruntuhkan benteng ini jika ingin keluar dengan kemenangan berharga.

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Rekor ini menempatkan Al Ahli di hadapan tugas yang rumit, setelah mereka dituntut menghadapi tim yang terbiasa memenangi pertandingan di kandangnya sendiri, di saat "Al Raqi" berupaya menampilkan diri dengan penampilan kuat dalam turnamen internasional ini.

Persoalannya tak hanya terkait rangkaian tanpa kekalahan, sebab Sundowns memasuki laga ini dengan menjalani awal musim yang kuat, setelah memuncaki kompetisi liga domestik, di samping lolos ke final Piala MTN8.

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Bermain di kandang sendiri memberi keunggulan tambahan bagi Sundowns, mengingat pemahaman penuhnya terhadap stadion dan kondisi pertandingan, sementara Al Ahli akan dituntut untuk menghadapi atmosfer suporter dan tekanan yang diperkirakan hadir sejak menit-menit awal.

Kepentingan laga ini semakin bertambah karena digelar dalam ajang Piala Interkontinental Klub, yang membuat rangkaian rekor historis Sundowns berhadapan dengan ujian internasional baru, setelah sebagian besar pertandingan mereka sebelumnya hanya terbatas pada kompetisi domestik.

Sebaliknya, pertemuan ini menjadi peluang bagi Al Ahli untuk membuktikan kemampuannya dalam menghadapi kondisi tersulit, terlebih menghadapi tim yang tak pernah kalah di kandangnya di liga sejak Mei 2024 menuntut konsentrasi tinggi sepanjang jalannya pertandingan.

Di antara rangkaian rekor historis Sundowns dan keinginan Al Ahli untuk menorehkan awal yang kuat di panggung internasional, laga Pretoria akan menjadi salah satu ujian tersulit bagi "Al Raqi", di tengah benteng yang tak mampu diruntuhkan oleh satu lawan domestik pun selama lebih dari dua tahun.