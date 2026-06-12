Rekor emas menanti Hakimi saat menghadapi Brasil

Ashraf Hakimi, bintang Paris Saint-Germain, bersiap untuk mencetak rekor baru dalam sejarah sepak bola Maroko, saat ia tampil melawan Brasil pada Minggu mendatang (waktu Pantai Timur AS), dalam ajang Piala Dunia 2026.

Hakimi akan menjadi pemain Maroko dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, secara individu, jika ia tampil melawan timnas Brasil, karena ia akan menambah jumlah penampilannya menjadi 11 pertandingan di Piala Dunia, melampaui rekor yang saat ini ia bagi bersama Hakim Ziyech (10).

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Bek timnas Maroko ini telah memainkan 10 pertandingannya di edisi 2018 dan 2022, dengan 3 di Piala Dunia Rusia dan 7 di Qatar.

Di belakang Hakimi dan Ziyech ada Youssef En-Nesyri, Sofiane Amrabat, dan Romain Saïss, masing-masing dengan 8 pertandingan.

Tim Atlas berada di Grup C Piala Dunia 2026, bersama Brasil, Skotlandia, dan Haiti.

Para penggemar Maroko bermimpi untuk mengulangi atau melampaui pencapaian Piala Dunia 2022, ketika rekan-rekan Hakimi menempati posisi keempat, sebuah prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia Arab dan Afrika.