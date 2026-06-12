Goal.com
LiveTiket

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Morocco v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Rekor emas menanti Hakimi saat menghadapi Brasil

Brazil vs Morocco
Brazil
Morocco
World Cup
A. Hakimi
H. Ziyech
Brasil
Maroko
AS

Singa Atlas terus menorehkan sejarah

Ashraf Hakimi, bintang Paris Saint-Germain, bersiap untuk mencetak rekor baru dalam sejarah sepak bola Maroko, saat ia tampil melawan Brasil pada Minggu mendatang (waktu Pantai Timur AS), dalam ajang Piala Dunia 2026.

Hakimi akan menjadi pemain Maroko dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, secara individu, jika ia tampil melawan timnas Brasil, karena ia akan menambah jumlah penampilannya menjadi 11 pertandingan di Piala Dunia, melampaui rekor yang saat ini ia bagi bersama Hakim Ziyech (10).

Baca juga

Apa yang dikatakan Barcelona kepada Bernardo Silva sebelum ia menyetujui tawaran Real Madrid?

Infantino "boneka Trump"... Serangan tajam di media Eropa setelah insiden wasit Somalia

Bek timnas Maroko ini telah memainkan 10 pertandingannya di edisi 2018 dan 2022, dengan 3 di Piala Dunia Rusia dan 7 di Qatar.

World Cup
Brazil crest
Brazil
BRA
Morocco crest
Morocco
MAR

Di belakang Hakimi dan Ziyech ada Youssef En-Nesyri, Sofiane Amrabat, dan Romain Saïss, masing-masing dengan 8 pertandingan.

Tim Atlas berada di Grup C Piala Dunia 2026, bersama Brasil, Skotlandia, dan Haiti.

Para penggemar Maroko bermimpi untuk mengulangi atau melampaui pencapaian Piala Dunia 2022, ketika rekan-rekan Hakimi menempati posisi keempat, sebuah prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia Arab dan Afrika.

Iklan