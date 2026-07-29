Thomas Müller membetulkan mahkota emas di kepalanya dan duduk di singgasana berukuran raksasa.

Pemain berusia 36 tahun itu memang punya alasan untuk bergembira: Dalam Shooting Challenge MLS, mantan bintang Bayern Munich itu pada Selasa malam mencetak rekor baru dan terutama membuat komentator TV tercengang serta larut dalam euforia murni.

Dengan 79 poin, Müller melampaui catatan terbaik sebelumnya milik Evander, yang pada tahun lalu meraih 72 poin. Pemain Brasil itu lalu tampil sekali lagi di luar persaingan setelah penampilan Müller, untuk menambah catatannya - dan juga mencapai 79 poin. Setelah itu, Müller memasangkan mahkotanya kepada pemain FC Cincinnati tersebut.





Thomas Müller bersama Vancouver Whitecaps saat ini memimpin klasemen Wilayah Barat

"Saya menyukai Skills Challenge," kata Müller, yang terlihat sangat ceria, di atas singgasananya. Shooting Challenge merupakan bagian dari MLS All-Star Skills Challenge dan secara tradisional digelar pada malam sebelum MLS All-Star Game. Dalam ajang ini, para pemain MLS terpilih menunjukkan akurasi tembakan mereka dengan mengenai sebanyak mungkin sasaran di dalam dan di sekitar gawang dalam waktu yang terbatas.

Selain Müller, kapten tim nasional Amerika Serikat Tim Ream (Charlotte FC), kiper Piala Dunia Kanada Maxime Crépeau (Orlando City), dan Javier Ruiz (Club Necaxa) juga menjadi pemenang di kategori lain pada tahun ini.

All-Star Game akan digelar pada Rabu malam (waktu setempat) di North Carolina. Selain Müller, pemain Korea Selatan Heung-Min Son juga akan tampil di lapangan. Keduanya sudah akan kembali berhadapan pada Minggu ketika Müller bersama Vancouver Whitecaps miliknya menghadapi Los Angeles FC dalam laga puncak Wilayah Barat. Kedua tim saat ini memimpin klasemen dengan 33 poin.