Real Madrid mengintensifkan upayanya untuk merampungkan transfer talenta asal Pantai Gading, Yan Diomande, gelandang Leipzig Jerman berusia 19 tahun, dalam sebuah transfer yang dinanti-nanti dan nilainya bisa mencapai 100 juta euro atau bahkan melebihinya, di tengah penegasan bahwa langkah ini tidak berarti mencoret nama Olise dari daftar target klub kerajaan tersebut.

Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" menyatakan bahwa pemain Bayern Munich, Olise, yang berusia 24 tahun, masih menempati puncak daftar prioritas presiden Florentino Perez. Namun, para petinggi Valdebebas telah mencapai keyakinan bahwa klub Bavaria itu tidak akan melepas bintangnya selama periode transfer musim panas saat ini, meski Los Merengues siap menggelontorkan lebih dari 200 juta euro untuk merampungkan transfer tersebut.

Di tengah kebuntuan ini, Real Madrid mengalihkan arah bidikannya kepada Diomande, yang telah lama mereka pantau, dan yang menurut sejumlah laporan sempat mendekati kesepakatan untuk bergabung dengan Paris Saint-Germain. Akan tetapi, campur tangan raksasa Spanyol itu mengacaukan perhitungan dan mendorong sang pemain memberikan persetujuan awalnya untuk pindah ke ibu kota Spanyol.

Adapun mengenai Olise, Real Madrid memutuskan untuk membekukan negosiasi sementara waktu tanpa menutup berkas ini secara permanen, di mana klub tetap bersiaga terhadap segala sinyal dari Bayern Munich mengenai kemungkinan dibukanya pintu negosiasi, dengan perkiraan di lingkungan Valdebebas bahwa peluang sesungguhnya mungkin baru akan terbuka musim panas mendatang, bukan sekarang.