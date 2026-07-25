Penyerang asal Brasil, Endrick, menghadapi situasi ketidakpastian baru meski menjalani masa peminjaman yang menggembirakan di Lyon musim lalu.

Pemain berusia 19 tahun itu dijadwalkan kembali ke Madrid pada 28 Juli setelah masa liburannya berakhir, namun kepulangannya tidak menjamin dirinya mendapat tempat di skuad Los Merengues dengan wajah baru yang dinanti-nanti di bawah asuhan Jose Mourinho.

Dengan klub yang masih terus memikirkan penambahan opsi baru di lini serang, masa depan Endrick tetap menjadi salah satu pertanyaan terbesar menjelang fase pramusim.

Menurut jurnalis ESPN, Rodra, "Real Madrid tidak menutup kemungkinan meminjamkan Endrick kembali musim panas ini, meskipun sang pemain bertekad untuk bertahan di Santiago Bernabeu dan bersaing demi menit bermain reguler."

Laporan itu menambahkan bahwa Mourinho ingin menilai Endrick selama fase pramusim sebelum mengambil keputusan akhir.

Pemain Brasil itu akan dinilai bersama Gonzalo Garcia, yang terus menarik minat dari klub Liga Primer Inggris, Fulham.

Pada tahap ini, salah satu dari kedua pemain muda itu diperkirakan akan keluar dengan status pinjaman jika Madrid berhasil mendaratkan seorang penyerang terkemuka lainnya.

Pada saat yang sama, ESPN melaporkan bahwa perwakilan Endrick juga telah mempertimbangkan kemungkinan mendapatkan tawaran peminjaman lain. Namun, prioritas mereka saat ini berbeda dari pembahasan sebelumnya, ketika waktu bermain dipandang sebagai hal yang penting menjelang Piala Dunia.

Rencana terbaru dari perwakilan sang pemain tampaknya adalah bertahan di Real Madrid dan berjuang demi tempatnya, meski itu berarti menerima peran yang lebih minim di awal musim.

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