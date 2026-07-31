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Yan Diomande RB Leipzig 2025Getty Images

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Real Madrid "Terkejut" dengan Sikap Leipzig dalam Transfer Diomande

Real Madrid vs Fiorentina
Real Madrid
Fiorentina
Club Friendlies
RB Leipzig vs SC Verl
RB Leipzig
SC Verl
Y. Diomande
Transfers
Spanyol
Italia
Jerman
Côte d’Ivoire

Real Madrid berupaya menuntaskan kesepakatan dengan cepat

Negosiasi Real Madrid dengan Leipzig terkait perekrutan winger muda asal Pantai Gading, Yan Diomande, mengalami kebuntuan, di mana klub Jerman itu hingga kini belum menanggapi tawaran terakhir yang diajukan Los Blancos, menurut laporan media.

Florian Plettenberg, jurnalis di jaringan "Sky Sport - Jerman", mengatakan bahwa negosiasi mengalami kemandekan yang cukup besar dalam 24 jam terakhir, akibat tidak adanya respons dari Leipzig, yang memicu sejumlah keheranan di dalam Real Madrid.

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Jika tidak terjadi perkembangan luar biasa, Leipzig saat ini berencana membawa Diomande bersama rombongan tim ke kamp persiapan di Austria, yang dijadwalkan dimulai pada hari Sabtu, dan pemain tersebut telah diberitahu mengenai keputusan ini. Pemain asal Pantai Gading itu masih berharap dapat menghindari keberangkatan tersebut, dengan keputusan final akan diambil pagi ini.

Club Friendlies
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
SC Verl crest
SC Verl
VEL
Club Friendlies
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO

Jika pemain itu terpaksa berangkat ke Austria, maka niatnya yang jelas adalah tidak mengikuti latihan tim secara penuh, mengingat keinginannya untuk pindah ke Real Madrid, setelah secara mental ia sudah berada di luar perhitungan Leipzig, dan ia menantikan kedua klub mencapai kesepakatan secepat mungkin.

Meski negosiasi mengalami kebuntuan dalam beberapa jam terakhir, transaksi ini masih tetap berjalan, dengan akhir pekan yang dinanti menjadi penentu bagi masa depan pemain tersebut, menurut Plettenberg.


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