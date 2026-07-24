Jadwal presentasi rekrutan baru Real Madrid telah dipastikan, di mana seremoni perkenalan diputuskan digelar pada Selasa mendatang (28 Juli), di kota olahraga Valdebebas, alih-alih diselenggarakan di Stadion Santiago Bernabeu, menurut jurnalis spesialis berita Los Blancos, Ben Fernandez Santos.

Klub Kerajaan itu akan secara resmi memperkenalkan bek asal Belanda, Denzel Dumfries, yang bergabung dengan runner-up La Liga tersebut dari Inter Milan musim panas ini, dan menandatangani kontrak yang berlaku hingga 30 Juni 2030.

Baca Juga

Hingga 2031: PSG Capai Kesepakatan dengan Target Real Madrid dan Liverpool

Apakah Jumlah Timnas di Piala Afrika 2027 Bertambah? CAF Mengeluarkan Klarifikasi Resmi

Transfer Dumfries terjadi setelah Real Madrid mengaktifkan klausul pelepasan dalam kontraknya dengan Inter Milan, yang bernilai 20 juta euro.

Pemain internasional Belanda itu diprediksi akan bersaing dengan pemain Inggris, Trent Alexander-Arnold, mantan bintang Liverpool, untuk memperebutkan tempat di susunan pemain utama.

Dumfries berusia 30 tahun, dan bergabung dengan Inter Milan pada musim panas 2021 dari PSV Eindhoven. Ia menjalani lebih dari 200 pertandingan bersama klub Italia tersebut, dan berkontribusi dalam meraih gelar Serie A, di samping mencapai final Liga Champions Eropa melawan Paris Saint-Germain pada musim 2024-2025, sebelum kepindahannya ke Real Madrid dengan kontrak yang berlaku selama empat musim.



