Real Madrid telah menentukan sikapnya terkait perekrutan pemain baru di masa injury time, sebelum penutupan bursa transfer musim panas.

Menurut situs Tribuna yang mengutip jurnalis terpercaya Jose Felix Diaz, Real Madrid tidak akan melakukan transfer baru di musim panas ini.

Keputusan ini muncul meski klub kerajaan itu tetap dikaitkan dengan perekrutan amunisi baru di lini tengah dan posisi bek tengah.

Real Madrid sebelumnya tengah mempertimbangkan kemungkinan menambah seorang gelandang lain dan seorang bek kiri di jantung pertahanan, di mana Alessandro Bastoni sebelumnya telah ditetapkan sebagai target utama untuk membenahi lini belakang Los Blancos.

Namun, kedua posisi tersebut tidak akan diperkuat sebelum batas akhir bursa transfer.

Real Madrid sendiri telah melakukan sejumlah transfer besar musim panas ini, di antaranya Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Bernardo Silva, Denzel Dumfries, dan Yan Diomande.

Diomande menjadi transfer termahal dalam sejarah klub setelah bergabung dengan nilai transfer yang bisa mencapai 140 juta euro.

Los Blancos juga telah merampungkan perekrutan gelandang berusia 19 tahun, Sergio Martinez, yang datang dari Racing Santander, meski pada awalnya ia diperkirakan akan melanjutkan perkembangannya bersama Castilla.

Real Madrid masih mungkin mengalami beberapa kepergian sebelum penutupan bursa. Eduardo Camavinga telah menarik minat klub-klub di Liga Primer Inggris, namun hingga kini ia menolak gagasan untuk pergi, sementara Raul Asencio juga telah ditawarkan untuk dijual, tetapi ia masih ragu untuk meninggalkan Spanyol.

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