Real Madrid Seret Barcelona ke Krisis Jersey Ceuta, Balasan Sengit Catalan

Real Madrid tidak hanya membela tindakan para pemainnya, Vinicius Junior, Kylian Mbappe, dan Ibrahima Konate, setelah trio tersebut menyembunyikan pesan "Kami semua Ceuta" yang terdapat pada jersey sebelum menghadapi Elche, tetapi klub kerajaan itu justru mendapati dirinya menyeret Barcelona ke pusat kontroversi dalam upaya membenarkan sikapnya.

Menurutsurat kabar Catalan "Sport", Real Madrid menyebutkan dalam pesannya kepada media yang dekat dengannya, bahwa Barcelona sebelumnya telah menolak mengenakan jersey yang sama selama pertandingannya melawan Levante, seraya mempertanyakan mengapa klub Catalan itu tidak mengalami reaksi serupa, sebagai isyarat jelas bahwa kritik yang ditujukan kepada para pemainnya tidak seharusnya hanya menyasar Real Madrid.

"Sport" menilai bahwa perbandingan yang diajukan Real Madrid membawa tudingan terselubung terhadap Barcelona, setelah klub kerajaan itu mencoba menempatkan keputusan institusi Catalan untuk menolak berpartisipasi dalam inisiatif tersebut sejajar dengan tindakan tiga pemainnya yang memilih menyembunyikan pesan dari jersey mereka.

Surat kabar itu menegaskan bahwa kedua kasus tersebut tidaklah identik, sebab Barcelona mengambil keputusan institusional untuk tidak berpartisipasi dalam inisiatif tersebut, sementara di Real Madrid hal itu berkaitan dengan tindakan tiga pemain di dalam tim.

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"Sport" menyoroti kalimat yang digunakan Real Madrid dalam pesannya: "dan tidak ada seorang pun yang mengatakan apa-apa", dengan menilai bahwa klub kerajaan itu menghadirkan sikap Barcelona untuk membela dirinya di tengah kritik yang menerpa Mbappe, Vinicius, dan Konate.

Dengan demikian, kontroversi tidak lagi terbatas pada sikap para pemain Real Madrid terhadap pesan khusus tentang Ceuta, tetapi meluas menjadi perseteruan baru dengan Barcelona, setelah klub kerajaan itu menempatkan sikap rivalnya dalam konteks yang sama untuk membenarkan apa yang terjadi pada pertandingan melawan Elche.

"Sport" berpandangan bahwa membawa-bawa Barcelona untuk membela sikap Real Madrid membuka pintu baru bagi kontroversi, terutama karena diskusi utama pada awalnya berkisar seputar tindakan tiga pemain dan penyembunyian pesan pada jersey sebelum pertandingan dimulai.

Sikap ini muncul setelah kasus pemain asal Maroko Abdessamad Ezzalzouli, bintang Real Betis, yang mengenakan jersey dukungan untuk Ceuta, sebelum pertandingan timnya melawan Villarreal, pada hari Senin, yang membuatnya menghadapi gelombang kritik dan hinaan dari banyak warga Maroko.

Ezzalzouli menulis, dalam sebuah pernyataan di akunnya di jejaring "Instagram" sebagai tanggapan atas kritik: "Pertama, saya ingin memperjelas satu hal, yaitu bahwa jersey yang mengacu pada kota Ceuta itu sama sekali tidak pernah digunakan dengan tujuan politis atau dengan maksud merendahkan suatu bangsa, bangsa Maroko."

Ia menambahkan: "Jersey ini bersifat sosial, dalam rangka mendukung penduduk dan warga suatu wilayah yang tengah menghadapi situasi sulit, terlepas dari kewarganegaraan mereka."

Ia menutup: "Namun pada saat yang sama, ini bukanlah permintaan maaf kepada siapa pun, dan siapa saja yang ingin memanfaatkan hal ini untuk meragukan cinta saya kepada negara saya, ia bebas melakukannya. Adapun saya, saya akan terus menjalani setiap hari dengan kepala tegak, dan akan terus mewakili akar saya dengan bangga dan penuh pengorbanan."