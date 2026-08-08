Manuel Locatelli tak masuk dalam daftar nama yang diperkirakan menjadi target Real Madrid pada bursa transfer kali ini, namun kegagalan upaya klub Spanyol tersebut untuk merekrut Rodri bisa mendorong mereka mengambil langkah mengejutkan menuju kapten Juventus itu.

Nama Real Madrid dikaitkan, dalam sebuah langkah yang disebut mengejutkan, dengan kemungkinan merekrut Manuel Locatelli, gelandang sekaligus kapten Juventus, di tengah pencarian Los Blancos akan alternatif untuk memperkuat lini tengah, setelah muncul kabar bahwa Rodri semakin dekat untuk bergabung dengan Barcelona.

Menurut situs "Football Italia", Real Madrid tengah mempertimbangkan beberapa opsi untuk memperkuat lini tengahnya, setelah gagal dalam upaya mendatangkan Rodri, yang tampaknya masa depannya justru menjauh dari klub ibu kota Spanyol tersebut.

Menurut laporan itu, Locatelli termasuk dalam daftar nama yang menjadi perhitungan Real Madrid, dan disebutkan bahwa pelatih Jose Mourinho memandang pemain Juventus tersebut sebagai salah satu opsi yang mungkin untuk memperkuat lini tengah.

Gagasan kepindahan Locatelli ke Real Madrid tampak tidak lazim dan mengejutkan, terutama karena pemain tersebut merupakan salah satu elemen utama di Juventus dan mengenakan ban kapten tim.

Bahkan, sekadar munculnya kemungkinan kepergiannya memicu perdebatan di kalangan suporter Juventus, di tengah beragamnya pandangan mengenai level pemain tersebut serta pentingnya ia di dalam tim.

Juventus Perlu Menjual Sebelum Membeli

Adapun bagi Juventus, minat apa pun dari Real Madrid atau klub lain untuk merekrut salah satu pemainnya bisa datang pada waktu yang tepat, mengingat klub Italia itu membutuhkan pemasukan dana untuk melanjutkan pergerakan mereka di bursa transfer.

Juventus berkeinginan memperkuat lini tengahnya pada periode mendatang, namun mereka menyadari bahwa melanjutkan pengeluaran menuntut adanya pemasukan dari penjualan pemain, terutama setelah mereka sudah merekrut Randal Kolo Muani dan Karim Alajbegovic.

Dengan demikian, klub Italia itu harus menciptakan keseimbangan antara memperkuat skuad dan melepas sebagian pemainnya, hal yang bisa membuka pintu bagi kepergian Locatelli jika ada tawaran yang sesuai datang.

Locatelli Tidak Harus Pergi

Locatelli bergabung dengan Juventus pada tahun 2021, dan telah menjalani 230 pertandingan bersama tim, serta berhasil merebut kembali tempatnya di dalam skuad tim nasional Italia.

Nilai pasar pemain tersebut ditaksir berkisar antara 25 hingga 30 juta euro, namun status kontraknya memberikan Juventus posisi yang kuat dalam negosiasi apa pun yang mungkin terjadi.

Locatelli telah memperpanjang kontraknya dengan Juventus hingga tahun 2030 pada April lalu, sehingga klub tidak merasa berada di bawah tekanan untuk melepasnya dengan harga rendah, yang berarti Real Madrid dituntut untuk mengajukan tawaran yang meyakinkan jika ingin merampungkan transfer ini.

Locatelli Bukan Satu-satunya di Daftar Pemain yang Akan Pergi

Ketidakpastian yang menyelimuti masa depan para gelandang Juventus tidak terbatas pada Locatelli saja, sebab tampaknya lebih dari satu pemain bisa mendapati dirinya berada di luar rencana tim pada bursa transfer kali ini.

Teun Koopmeiners berada di barisan terdepan dari nama-nama yang diselimuti spekulasi, setelah gagal menampilkan level yang diharapkan darinya secara penuh sejak kepindahannya ke Juventus dalam transfer yang nilainya melampaui 50 juta euro.

Newcastle menunjukkan minat serius untuk merekrut Koopmeiners, yang nilai pasarnya saat ini ditaksir sekitar 30 juta euro, hal yang bisa menjadikan kepergiannya dari Turin sebagai salah satu opsi yang tersedia bagi manajemen Juventus.

Miretti dan Gatti Juga dalam Lingkaran Kepergian

Nama Fabio Miretti juga dikaitkan dengan kemungkinan meninggalkan Juventus, di tengah Lazio yang mempertimbangkan kemungkinan merekrutnya dengan status pinjaman disertai opsi pembelian.

Pada saat yang sama, bek Federico Gatti masih menjadi incaran Napoli, yang diasuh pelatih Massimiliano Allegri, hal yang mencerminkan besarnya potensi perubahan di dalam skuad Juventus pada bursa transfer kali ini.

Sementara Juventus berupaya memperkuat skuadnya, mereka bisa saja terpaksa mengorbankan sebagian elemennya demi mendanai transfer-transfer baru, sedangkan Locatelli bisa berubah, secara mengejutkan, dari kapten tim menjadi target baru Real Madrid seandainya Los Blancos memutuskan untuk bergerak agresif guna merekrutnya.