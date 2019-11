Kecaman Untuk VAR, Dituduh Untungkan Real Madrid Karena Anulir Kartu Merah Thibaut Courtois!

VAR kembali menjadi sorotan di Liga Champions setelah mendapat manfaat dari putusan teknologi video asisten wasit tersebut dalam duel lawan , Rabu (27/11) dini hari WIB.

Pasukan Zinedine Zidane menikmati babak pertama yang luar biasa di Santiago Bernabeu, dengan Karim Benzema membuka keunggulan 1-0 pada menit ke-17.

Namun, terlepas dari dominasi mereka selama 45 menit pertama, Madrid sebenarnya menghadapi kemungkinan perubahan situasi menjelang turun minum.

Mauro Icardi menembus pertahanan Madrid dan secara ceroboh dijatuhkan oleh Thibaut Courtois, meski memang cara jatuh sang striker cukup keras.

Reaksi pertama wasit Artur Soares Dias adalah memberikan kartu merah kepada Courtois, sebelum kemudian melakukan konsultasi dengan VAR mengenai kejadian pelanggaran apakah di dalam kotak - meski banyak yang meyakini PSG layak mendapatkan penalti serta sang kiper hanya diganjar kartu kuning menurut aturan yang berlaku sekarang ini.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

Namun yang muncul justru kontroversi: rekaman VAR menunjukkan bahwa sebelumnya ada kejadian Marcelo jatuh karena adanya dorongan dari Idrissa Gueye sebelum Courtois melanggar Icardi, wasit pun akhirnya lebih mempehatikan kejadian yang pertama.

Memang Marcelo dalam posisi dilanggar, namun PSG juga merasa dirugikan atas keputusan Soares tersebut dan momen tersebut langsung mengundang kecaman dari warganet.

Stinking VAR decision in the Real Madrid game. Must be a conspiracy against PSG. — Dale Johnson (@DaleJohnsonESPN) November 26, 2019

Courtois is shown a red card, but VAR overturns it for an earlier foul on Marcelo. Crazy scenes in Madrid! 😵 pic.twitter.com/BkqWmdwWXD — Goal (@goal) November 26, 2019

Wow!! PSG awarded a penalty, Courtois sent off. Referee pulls play back after a VAR check to award Madrid a foul for the absolute slightest of push from Gueye on Marcelo earlier in the move. Proper bottle job — Andrew Cesare (@AndrewCesare) November 26, 2019

VAR is shite!!!! Anyone watching the Madrid game. Ridiculous — Mark Goldbridge (@markgoldbridge) November 26, 2019

VAR destroying families in the Madrid vs PSG game — Matt (@MGH) November 26, 2019

Possible the biggest farce ever with VAR in the Real Madrid and PSG match, ref bottled it because it’s Real and gave them a soft free rather then sending off Courtois and a penalty to PSG — John O Sullivan (@Corballyred) November 26, 2019

Real Madrid don't conceded a penalty, have the red card reversed & a free-kick given in their favour thanks to VAR.



Someone will blame this on . — LFC Fans Corner (@LFCFansCorner) November 26, 2019