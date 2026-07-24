Kedatangan Marc Cucurella bukan sekadar penguatan yang signifikan untuk posisi bek kiri Real Madrid, setelah penampilan gemilang yang ditunjukkan pemain tersebut di Piala Dunia, tetapi juga membawa keuntungan tambahan dari sisi regulasi.

Dengan transfer ini, Real Madrid memenuhi jumlah minimum pemain lokal yang disyaratkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi Eropa, yaitu delapan pemain, sesuai regulasi Federasi Sepak Bola Eropa "UEFA", sebagaimana diberitakan surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo".

Regulasi UEFA menyatakan bahwa jumlah maksimum pendaftaran dalam daftar "A" adalah 25 pemain, yang di antaranya harus terdapat minimal 8 pemain lokal, baik yang berasal dari klub itu sendiri maupun dari klub lain di dalam federasi lokal yang sama. Jika jumlah ini tidak terpenuhi, ukuran daftar akan otomatis dikurangi sesuai dengan jumlah yang kurang.

Pemain lokal dianggap sebagai pemain yang menghabiskan tiga tahun dalam rentang usia 15 hingga 21 tahun di dalam klub itu sendiri, atau di klub lain mana pun yang berada dalam liga yang sama.

Syarat ini berlaku untuk Cucurella yang meniti karier di akademi Barcelona sebelum bermain untuk Eibar dan Getafe lalu Chelsea. Syarat ini juga berlaku untuk Lunin, Asensio, Carreras, Huijsen, Camavinga, Valverde, Vinicius, dan Guler dari skuad saat ini.

Dengan demikian, jumlah pemain yang memenuhi syarat bisa meningkat menjadi sepuluh pemain, dengan catatan bahwa potensi kepergian Asensio dapat mengurangi jumlah tersebut, dan dalam kasus ini dapat digantikan oleh pemain asal Brasil, Rodrygo.

Perlu diingat bahwa klub-klub juga berhak mendaftarkan jumlah pemain yang tidak terbatas dalam daftar "B" dengan syarat mereka memenuhi kriteria kelayakan yang ditetapkan oleh UEFA.