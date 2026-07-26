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Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Real Madrid Naikkan Tawaran demi Diomande

Transfers
Real Madrid
Paris Saint-Germain
Y. Diomande
Spanyol
Prancis
Côte d’Ivoire

Perebutan Sang Bintang Pantai Gading Antara Para Raksasa

Real Madrid memutuskan untuk menaikkan tawaran finansial mereka guna mendatangkan pemain asal Pantai Gading, Yan Diomande, bintang Leipzig, selama periode bursa transfer musim panas ini.

Sejumlah klub berlomba untuk mengamankan jasa bintang berusia 19 tahun tersebut, yang dipimpin oleh Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool, dan Manchester City.

Real Madrid berupaya merebut sayap berbakat asal Pantai Gading itu, di tengah ketidakpastian masa depan bintang Brasil mereka, Vinicius Junior, serta upaya Arsenal untuk merekrutnya musim panas ini.

Terkait hal ini, jurnalis Italia Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, menyebutkan melalui halaman resminya di "X" bahwa Real Madrid memutuskan untuk mengajukan tawaran baru kepada Leipzig senilai lebih dari 100 juta euro, untuk merampungkan transfer Diomande, di tengah kegigihan Paris Saint-Germain untuk mendatangkan sang pemain.

Beberapa laporan media dalam beberapa hari terakhir sempat mengisyaratkan bahwa Paris Saint-Germain sedang menuju penyelesaian transfer Diomande, sebelum Real Madrid belakangan ikut campur dalam perburuan tersebut dengan mencoba merekrut bintang asal Pantai Gading itu.

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