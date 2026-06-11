Real Madrid mengendalikan negosiasi dengan Newcastle

Newcastle United menunjukkan minat besar untuk mendatangkan Victor Muñoz, pemain sayap Osasuna, guna menggantikan kepergian Anthony Gordon ke Barcelona.

Menurut surat kabar "AS", mengutip program El Chiringuito, tawaran The Magpies mencapai 35 juta euro, ditambah 5 juta euro sebagai bonus, namun Real Madrid harus memberikan persetujuannya atas kesepakatan tersebut.

Real Madrid memiliki 50% hak atas Muñoz, setelah menjualnya seharga 5 juta euro pada musim panas lalu.

Selain itu, Los Blancos juga memiliki hak prioritas dalam setiap transfer di masa depan, serta hak untuk mengaktifkan klausul pembelian kembali musim panas ini, dengan nilai antara 8 hingga 10 juta euro.

Oleh karena itu, jika tercapai kesepakatan antara klub Inggris dan manajemen Osasuna, serta dengan sang pemain sendiri, maka persetujuan Real Madrid yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan dalam hal ini juga akan diperlukan.

Bagi Real Madrid, kesepakatan ini akan menjadi suntikan dana besar, karena mereka berpotensi menerima sekitar 20 juta euro, yang terbagi antara 17,5 juta euro yang dijamin, dan 2,5 juta euro tambahan yang terkait dengan pencapaian target yang disepakati.

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