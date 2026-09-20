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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Real Madrid Menerima Pukulan Telak di Derby

D. Huijsen
A. Grimaldo
Atletico Madrid vs Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
LaLiga
Spanyol

Simeone ungguli Mourinho

Real Madrid menerima pukulan telak pada awal babak kedua Derby Madrid, setelah wasit Ortiz Arias mengeluarkan kartu merah kepada Dean Huijsen, menyusul keputusan penalti untuk Atletico Madrid, sebelum Grimaldo sukses mengeksekusinya dan memberikan keunggulan bagi timnya.

Bahaya datang pada menit ke-49 ketika Hancko mengirimkan umpan silang ke dalam kotak penalti, yang disambut oleh Giuliano, sebelum Huijsen menjatuhkannya saat berusaha menghalau bola, sehingga Ortiz Arias menunjuk titik penalti.

Teknologi VAR turun tangan untuk meninjau kejadian tersebut, karena pelanggaran itu dapat berujung pada pengusiran Huijsen sebagai bek terakhir, lalu Ortiz Arias menuju layar peninjauan, sebelum memutuskan membatalkan kartu pertama dan mengeluarkan kartu merah kepada bek Real Madrid tersebut.

Dengan demikian, Real Madrid terpaksa menjalani babak kedua sepenuhnya dengan 10 pemain, di saat tim tengah tertinggal dalam skor, sehingga tugasnya untuk membalikkan keadaan dalam derbi semakin sulit.

Grimaldo pun cepat memanfaatkan peluang, dan menyarangkan tendangan penalti dengan sukses, mencetak gol keunggulan untuk Atletico pada momen krusial, menambah penderitaan Real Madrid hanya beberapa menit setelah babak kedua dimulai.

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