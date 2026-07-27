Transfer winger asal Pantai Gading, Yan Diomande, ke Real Madrid dipastikan rampung, setelah klub raksasa Spanyol itu mencapai kesepakatan final dengan Leipzig dari Jerman dengan nilai lebih dari 100 juta euro, dalam sebuah transaksi yang bisa berdampak besar terhadap masa depan bintang Brasil, Vinicius Junior, serta peta transfer musim panas klub.

Menurut radio Spanyol "Cadena SER", Diomande akan terbang ke ibu kota Spanyol dalam beberapa hari ke depan untuk menjalani tes medis dan menandatangani kontrak yang berlaku hingga Juni 2031, sementara jurnalis Hector Gonzalez dalam program "El Larguero" menegaskan bahwa pengumuman resmi kesepakatan ini bisa dirilis pada hari Senin ini, sehingga memungkinkan sang pemain langsung bergabung dalam sesi latihan di bawah arahan pelatih asal Portugal, Jose Mourinho.

Kesepakatan ini menjadi transfer kelima Real Madrid selama periode transfer musim panas saat ini, setelah bergabungnya Ibrahima Konate, Denzel Dumfries, Bernardo Silva, dan Marc Cucurella, dalam kerangka rencana ambisius untuk memperkuat skuad Los Blancos menyongsong musim baru.

Mundurnya Paris Saint-Germain dari perburuan menjadi salah satu faktor penentu yang memuluskan penyelesaian transfer ini, di mana jurnalis Andres Onrubia menyebutkan bahwa klub asal Paris tersebut mengeluarkan pernyataan kepada media untuk mengumumkan pengunduran diri mereka dari negosiasi akibat tuntutan finansial yang berlebihan, karena mereka menilai bahwa harga yang ditetapkan Leipzig dan gaji pemain, ditambah komisi para perantara, telah melampaui standar yang ditetapkan klub Prancis tersebut.

Diomande: Pengganti Vinicius atau Rekannya?

Bergabungnya Diomande membuka sejumlah opsi strategis dalam rencana olahraga Real Madrid, yang paling menonjol berdampak langsung terhadap masa depan Vinicius Junior, yang perkara perpanjangan kontraknya belum juga rampung, di mana perekrutan winger asal Pantai Gading ini akan memungkinkan klub memiliki pengganti kelas atas jika pemain Brasil itu memutuskan tidak memperpanjang kontraknya atau bahkan pergi musim panas ini.

Dengan langkah antisipatif ini, Real Madrid telah memastikan diri tidak terkena tekanan pasar jika Vinicius pergi, terlebih jurnalis Anton Meana menegaskan bahwa ketertarikan Arsenal dari Inggris terhadap bintang Brasil itu "sangat nyata" dan bukan sekadar rumor, sehingga membuka peluang kepergiannya pada tahap akhir periode transfer.