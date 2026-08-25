Real Madrid melanjutkan kebijakannya yang berlandaskan perekrutan bakat-bakat muda, dan semakin dekat untuk menuntaskan transfer pemain Ghana Oscar Naasei Obeng, bek Granada, untuk bergabung dengan tim Castilla dengan kontrak permanen.

Menurut surat kabar «AS», Real Madrid kini sudah dekat untuk merampungkan transfer pemain yang lahir pada 24 Februari 2005 di ibu kota Ghana, Accra, dan berusia 21 tahun tersebut, yang akan bergabung dengan tim Castilla di bawah kepemimpinan pelatih Julián López de Lerma.

Oscar Naasei, yang terikat kontrak dengan Granada hingga tahun 2028, telah menjadi target Real Madrid sejak musim lalu, namun negosiasi berlangsung lebih cepat pada periode saat ini, dengan kemungkinan transfer dituntaskan pada Selasa mendatang, setelah klub Kerajaan itu mengungguli sejumlah klub yang berminat pada sang pemain, di antaranya Rayo Vallecano.

Bek asal Ghana ini memiliki keunggulan fisik, dengan tinggi badan 1,85 meter, serta mahir bermain di posisi bek tengah dan bek kanan, yang memberinya fleksibilitas taktis tambahan.

Nilai pasar Oscar Naasei saat ini mencapai sekitar 1,5 juta euro, menurut situs «Transfermarkt», sementara ia bergabung dengan akademi Granada pada tahun 2023 dari klub Ghana, Emmanuel City.

Pemain ini dengan cepat menarik perhatian di dalam akademi Granada, sehingga dipromosikan ke tim cadangan, sebelum akhirnya melakoni penampilan perdananya bersama tim utama pada musim lalu.

Oscar Naasei memperoleh kepercayaan pelatih Pacheta sejak awal musim ini, di mana ia tampil sebagai starter dalam dua laga pertama liga melawan Real Oviedo dan Real Mallorca, menegaskan perkembangan dan kehadirannya dalam perhitungan tim utama.

Apabila transfer ini rampung, Oscar Naasei akan menjadi bakat muda terbaru yang menjadi taruhan Real Madrid untuk masa depan, dengan bergabungnya ia ke proyek Castilla yang bertujuan mengembangkan dan mempersiapkannya untuk bersaing memperebutkan tempat di tim utama pada tahun-tahun mendatang.