Real Madrid memutuskan untuk membiarkan salah satu pemainnya tetap berada di ibu kota Spanyol, selama fase terakhir dari periode persiapan, di mana ia terus menjalani program khusus, dengan tujuan menghindari cedera dan mencapai kesiapan fisik tertinggi sebelum dimulainya musim baru.

Menurut jurnalis radio Spanyol "Cope", Arancha Rodriguez, Endrick terus menjalankan rencana khusus di Madrid, yang membuatnya dicoret dari skuad tim yang akan bertolak ke Jerman untuk menghadapi Schalke, hari Minggu ini, dalam laga uji coba terakhir Los Blancos sebelum musim dimulai.

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Penyerang asal Brasil ini sebelumnya sempat mengalami cedera hamstring yang membuatnya absen dari kompetisi dalam waktu yang lama, sehingga Real Madrid menangani proses kembalinya ke sesi latihan dengan hati-hati, setelah partisipasinya bersama Selecao di Piala Dunia 2026, terutama dengan meningkatnya beban latihan pada fase terakhir persiapan.

Masa depan Endrick menjadi bahan perbincangan selama musim panas ini, dengan adanya ketertarikan dari beberapa klub untuk mendapatkan jasanya dengan status pinjaman, namun Real Madrid akhirnya memutuskan sikapnya untuk mempertahankan pemain asal Brasil tersebut - berdasarkan permintaan dari pelatih Jose Mourinho - seraya terus bekerja untuk mempersiapkannya secara fisik.



