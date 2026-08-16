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RC Deportivo A Coruna v Real Madrid - Trofeo Teresa HerreraGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Real Madrid Mencoret Penyerangnya dari Perjalanan ke Jerman

Espanyol vs Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
LaLiga
Schalke 04 vs Real Madrid
Schalke 04
Club Friendlies
Endrick
J. Mourinho
Spanyol
Jerman
Brasil
Portugal

Mourinho menentukan nasib pemainnya

Real Madrid memutuskan untuk membiarkan salah satu pemainnya tetap berada di ibu kota Spanyol, selama fase terakhir dari periode persiapan, di mana ia terus menjalani program khusus, dengan tujuan menghindari cedera dan mencapai kesiapan fisik tertinggi sebelum dimulainya musim baru.

Menurut jurnalis radio Spanyol "Cope", Arancha Rodriguez, Endrick terus menjalankan rencana khusus di Madrid, yang membuatnya dicoret dari skuad tim yang akan bertolak ke Jerman untuk menghadapi Schalke, hari Minggu ini, dalam laga uji coba terakhir Los Blancos sebelum musim dimulai.

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Penyerang asal Brasil ini sebelumnya sempat mengalami cedera hamstring yang membuatnya absen dari kompetisi dalam waktu yang lama, sehingga Real Madrid menangani proses kembalinya ke sesi latihan dengan hati-hati, setelah partisipasinya bersama Selecao di Piala Dunia 2026, terutama dengan meningkatnya beban latihan pada fase terakhir persiapan.

Club Friendlies
Schalke 04 crest
Schalke 04
S04
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
LaLiga
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Masa depan Endrick menjadi bahan perbincangan selama musim panas ini, dengan adanya ketertarikan dari beberapa klub untuk mendapatkan jasanya dengan status pinjaman, namun Real Madrid akhirnya memutuskan sikapnya untuk mempertahankan pemain asal Brasil tersebut - berdasarkan permintaan dari pelatih Jose Mourinho - seraya terus bekerja untuk mempersiapkannya secara fisik.


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