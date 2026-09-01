Real Madrid Menanti Kejutan di Hari Terakhir Bursa Transfer

Real Madrid menanti apa yang mungkin terjadi pada hari terakhir bursa transfer, di tengah tidak adanya niat untuk merampungkan kesepakatan baru apa pun kecuali didahului oleh kepergian salah satu pemain, sebuah skenario yang hingga kini tidak diharapkan.

Suasana mengisyaratkan bahwa hari ini akan berlangsung tenang di kantor klub yang berada di Stadion Santiago Bernabeu, dengan tetap berlangsungnya kondisi siaga untuk mengantisipasi segala kejutan pada jam-jam terakhir, sebab langkah mengejutkan apa pun bisa mengubah rencana klub, sementara skenario yang paling mungkin terjadi adalah situasi tetap seperti apa adanya.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", perhatian utama terfokus pada Raul Asencio dan Eduardo Camavinga, meski kondisi keduanya berbeda, sebab kedua pemain memiliki kesamaan pada satu poin mendasar, yaitu keinginan mereka untuk bertahan bersama Real Madrid.

Untuk Raul Asencio, gagasan meminjamkannya telah diajukan kepada klub, sementara hal yang sama tidak terjadi pada Eduardo Camavinga.

Kepergian pemain yang disebut terakhir selalu dipandang sebagai peluang untuk memperoleh pemasukan finansial besar, guna menyediakan likuiditas dan kemampuan untuk bergerak. Oleh karena itu, selama berpekan-pekan berulang kali disebutkan bahwa klub tidak akan melepasnya dalam kondisi apa pun, dan bahwa kepergiannya tidak akan terjadi kecuali dengan nilai tidak kurang dari 70 juta euro, di tengah tidak adanya tawaran apa pun dengan nilai tersebut.

Opsi lain

Bursa transfer Real Madrid bisa saja mengalami keadaan yang aktif jika hari ini datang tawaran dengan spesifikasi tersebut, yang mungkin membuka pembicaraan baru dengan para pemain, dan boleh jadi mengubah sikap mereka.

Rangkaian peristiwa ini tampaknya tidak mungkin terjadi, tetapi Real Madrid juga tidak mengesampingkan adanya pergerakan menyangkut Ferland Mendy, meski klub meyakini tidak akan ada tawaran untuknya, terutama di tengah cederanya yang masih berlanjut.

Dengan demikian, ada beberapa kasus yang membuat klub tetap membuka pintu, tanpa mengabaikan skenario yang hampir bisa dipastikan.

Endrick tampaknya menuju bertahan, setelah Jose Mourinho memberitahunya tentang keinginan untuk mengandalkannya, sembari menegaskan bahwa ia masuk dalam perhitungannya.

Meski suasana pada hari terakhir bursa transfer berlangsung tenang, sejumlah staf di kantor Real Madrid di Chamartin akan tetap berada di sana hingga lewat tengah malam, mengantisipasi segala kemungkinan kontak.



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