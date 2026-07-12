Real Madrid memecahkan rekor berusia 72 tahun di Piala Dunia

Real Madrid mencatatkan sejarah gemilang di Piala Dunia 2026, setelah memecahkan rekor yang bertahan selama 72 tahun, berkat dua gol yang dicetak bintang mereka, Jude Bellingham, ke gawang Norwegia di babak perempat final, sehingga meningkatkan jumlah gol para pemain klub kerajaan tersebut di turnamen ini menjadi 19 gol, melampaui rekor sebelumnya yang berjumlah 18 gol.

Real Madrid pun mengungguli tiga klub legendaris yang sebelumnya berbagi rekor 18 gol, yaitu tim legendaris Hungaria, Honvéd, pada tahun 1954, Bayern München dari Jerman pada tahun 2014, serta Paris Saint-Germain dari Prancis pada edisi terakhir tahun 2022, dalam pencapaian bersejarah yang mencerminkan dominasi klub Spanyol tersebut di level individu dalam turnamen dunia ini.

Bellingham Mengejar Mbappé

Dengan 6 gol, Bellingham menempati posisi kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak Real Madrid di Piala Dunia 2026, hanya tertinggal dua gol dari rekan setimnya asal Prancis, Kylian Mbappé, yang memimpin daftar tersebut dengan 8 gol, sedangkan di belakang mereka ada pemain Brasil Vinícius Júnior dengan 4 gol, dan pemain Turki Arda Güler dengan satu gol yang dicetaknya di babak penyisihan grup, sebelum tim nasional mereka tersingkir dari turnamen.

Prestasi Real Madrid ini dianggap luar biasa, karena telah melampaui rekor yang dicetak oleh tim legendaris Hungaria, Honvéd, pada tahun 1954 berkat 11 gol yang dicetak oleh penyerang legendaris Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen pada tahun itu, di era ketika Hungaria dikenal sebagai “Magyar Ajaib”.

Mengungguli Bayern dan Paris

Pada tahun 2014, Thomas Müller, pemain Bayern München, memimpin daftar pencetak gol dengan 5 gol, yang turut berkontribusi pada pencapaian rekor klub Bavaria tersebut dengan total 18 gol, Sementara itu, Paris Saint-Germain beruntung pada edisi 2022 berkat kehadiran duo luar biasa Kylian Mbappé dan Lionel Messi, yang menempati peringkat pertama dan kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak turnamen tersebut dengan masing-masing 8 dan 7 gol.