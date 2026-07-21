Legenda sepakbola Jerman, Lothar Matthaus, memprediksi pemain Prancis, Michael Olise, akan tetap bertahan bersama Bayern Munich, meski ada laporan yang mengaitkannya dengan kepindahan ke Real Madrid. Ia menegaskan bahwa klub Bavaria itu masih membangun tim yang mampu bersaing dan tidak berencana melepas salah satu bintang utamanya.

Matthaus mengatakan dalam pernyataannya kepada jaringan "Sky" bahwa Bayern Munich berjalan di arah yang benar dalam hal memperkuat skuad, seraya menambahkan: "Klub ingin meraih kesuksesan, dan mereka sudah menuntaskan dua kesepakatan yang luar biasa, dan saya yakin rencana mereka belum berakhir."

Matthaus berbicara tentang peran teknis Olise, menjelaskan bahwa pemain itu tampil bersama timnas Prancis di posisi playmaker selama Piala Dunia 2026, tetapi posisi ini menghadapi persaingan besar di dalam Bayern, menurut surat kabar Bild.

Ia menambahkan: "Olise bermain di posisi nomor 10 bersama timnas Prancis, tetapi Bayern sudah memiliki dua atau tiga pemain di posisi ini. Ia juga bisa bermain sebagai penyerang jika diperlukan, dan ia sudah melakukannya bersama Bayern."

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Ia melanjutkan: "Saya rasa ia merasa lebih nyaman di posisi aslinya di sayap kanan, dan di sana ia menampilkan level yang lebih baik bersama Bayern dibandingkan dengan apa yang ia tampilkan sebagai penyerang bersama Prancis selama Piala Dunia."

Pernyataan Matthaus muncul di tengah laporan media Prancis yang menyebutkan bahwa Olise selama Piala Dunia menunjukkan keinginannya untuk pindah ke Real Madrid, dan telah berbicara dengan sejumlah pemain klub Kerajaan itu, di antaranya Kylian Mbappe dan Aurelien Tchouameni, untuk menanyakan tentang suasana di dalam tim.

Meski ada kabar tersebut, laporan menunjukkan bahwa Bayern Munich tidak berniat melepas pemain itu, yang terikat kontrak hingga musim panas 2029, dan menganggapnya sebagai salah satu pilar utama dalam proyeknya untuk musim-musim mendatang.

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