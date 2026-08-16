Real Madrid menerima kabar positif terkait pemainnya Aurelien Tchouameni, beberapa hari sebelum kompetisi Liga berlangsung.

Menurut laporan media, gelandang asal Prancis itu telah pulih dari kelelahan otot yang membuatnya absen dari latihan terakhir tim ibu kota Spanyol tersebut.

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Jurnalis radio "Cope" Spanyol, Arancha Rodriguez, mengatakan pada hari Minggu ini bahwa Tchouameni diperkirakan akan siap menghadapi Espanyol, Sabtu mendatang, pada pekan pertama Liga Spanyol.

Tchouameni sebelumnya telah kembali ke latihan Real Madrid, setelah berpartisipasi bersama timnas Prancis di Piala Dunia, namun ia berlatih secara terpisah pada awalnya karena masalah otot, sebelum kondisinya membaik dan ia mendekati kepulihan penuh.

Tim ibu kota Spanyol itu akan menjalani laga uji coba terakhirnya melawan Schalke Jerman, pada hari Minggu ini, sebelum memulai perjalanan resminya melawan tuan rumah Espanyol.



