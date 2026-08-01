José Mourinho ingin memperkuat skuadnya sebelum musim baru di LaLiga dimulai. Menurut Marca, pelatih asal Portugal itu secara khusus membidik perekrutan seorang bek tengah.

Mourinho dikabarkan kesal dengan banyaknya kasus cedera, terutama di lini belakang. Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, dan Éder Militão tidak bisa dimainkan karena cedera yang berbeda-beda. Nama terakhir bahkan masih harus menjalani pemulihan selama beberapa bulan lagi.

Ibrahim Konaté, yang berasal dari Liverpool, juga tidak akan bermain pada laga uji coba melawan Fiorentina, Sabtu. Bek asal Prancis itu tengah menikmati liburan setelah mencapai semifinal di Piala Dunia.

Untuk sementara, Mourinho harus mengandalkan pemain muda Lamini Fati dan Joan Martínez di jantung pertahanan Madrid. Sementara itu, bursa transfer terus dipantau untuk mencari tambahan kekuatan di lini belakang.

Menurut Marca, seorang pemain harus lebih dulu dijual sebelum seorang bek bisa didatangkan. Sosok yang dimaksud tampaknya adalah Raúl Asencio, yang saat ini sedang memulihkan diri dari cedera.

Mourinho baru-baru ini menghabiskan 75 juta euro untuk memperkuat posisi full-back. Denzel Dumfries didatangkan dari Inter, sementara Marc Cucurella ditebus dari Chelsea dengan nilai 55 juta euro.

Real Madrid masih akan menjalani beberapa laga uji coba sebelum musim LaLiga dimulai. Pada 22 Agustus, Espanyol akan menjadi lawan pertama tim asuhan Mourinho.