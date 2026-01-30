Real Madrid Hadapi Benfica Lagi, Paris Saint-Germain Tantang AS Monaco: Hasil Undian Play-Off Babak 16 Besar Liga Champions 2025/26

Akhir dari 'fase liga' Liga Champions 2025/26 menghadirkan banyak drama dan aksi heroik, dengan gol di menit-menit terakhir kiper Benfica Anatoliy Trubin melawan Real Madrid, yang memastikan tim asuhan Jose Mourinho lolos, tak diragukan lagi menjadi momen paling menonjol di pertandingan terakhir.

Kita sekarang mengetahui identitas 24 tim di babak gugur, dengan 16 tim akan bertanding di babak play-off untuk memperebutkan kesempatan bergabung dengan delapan tim teratas di babak 16 besar.

Dan berikut GOAL sajikan hasil undian play-off babak 16 besar Liga Champions 2025/26.

Format babak play-off fase gugur

Tim yang finis di posisi sembilan hingga 16 menjadi tim unggulan untuk babak play-off gugur, sementara tim yang finis di posisi 17 hingga 24 bukan tim unggulan.

Tim unggulan dibagi menjadi empat pasangan berdasarkan peringkat liga mereka dan tim tidak unggulan juga dikelompokkan menjadi empat pasangan berdasarkan peringkat liga mereka. Undian akan menentukan siapa yang akan berhadapan dengan siapa.

Tim Unggulan (seeded) Tim Bukan Unggulan (unsedeed) Real Madrid (9) atau Inter Milan (10) vs Bodo/Glimt (23) atau Benfica (24) PSG (11) atau Newcastle United (12) vs Monaco (21) atau Qarabag (22) Juventus (13) or Atletico Madrid (14) vs Club Brugge (19) atau Galatasaray (20) Atalanta (15) atau Bayer Leverkusen (16) vs Borussia Dortmund (17) atau Olympiakos (18)

Hasil Undian

AS Monaco vs Paris Saint-Germain

Galatasaray vs Juventus

Benfica vs Real Madrid

Borussia Dortmund vs Atalanta

Qarabag vs Newcastle United

Club Brugge vs Atletico Madrid

Bodo/Glimt vs Inter Milan

Olympiakos vs Bayer Leverkusen

Pertandingan leg pertama babak play-off fase gugur akan berlangsung pada tanggal 18 dan 19 Februari, dengan pertandingan leg kedua digelar seminggu kemudian pada tanggal 25 dan 26 Februari.