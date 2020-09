Real Madrid Inginkan Barter Gareth Bale-Dele Alli Dari Tottenham Hotspur

Madrid ingin mewujudkan pertukaran Alli-Bale. Nama terakhir lebih dulu santer bakal dipinjamkan ke Spurs pada bursa transfer musim panas ini.

dikabarkan berminat mendatangkan gelandang Hotspur, Dele Alli (24 tahun).

Seperti dilansir dari The Telegraph, Alli diinginkan Madrid sebagai pelicin kepindahan Bale ke Spurs.

Presiden Real Florentino Perez diketahui merupakan pengagum Alli sejak lama. Ia dilaporkan menghendaki sang pemain disertakan dalam tawaran Spurs untuk Bale.

Masih dalam laporan yang sama, kesepakatan peminjaman untuk kedua pemain tengah dibahas, dengan Madrid tetap membayar 50 persen dari gaji Bale yang mencapai £300.000 per pekan.

Untuk Alli, masih harus dilihat apakah CEO Spurs Daniel Levy rela untuk melepas sang pemain ke Madrid. Maklum, gelandang asal Inggris itu merupakan salah satu pemain home grown sekaligus favorit Jose Mourinho di Spurs, selain Eric Dier.

Alli direkrut Spurs dari klub League One, MK Dons, pada Februari 2015.

Dalam serial dokumenter Amazon Prime All or Nothing: Tottenham Hotspur, manajer Jose Mourinho mengatakan bahwa Alli merupakan satu-satunya pemain yang direkomendasikan Sir Alex Ferguson kala pelatih asal itu membesut pada rentang Mei 2016—Desember 2018.

Sementara itu, Bale dikabarkan semakin dekat untuk kembali ke Spurs dalam kesepakatan peminjaman.

Agen Bale, Jonathan Barnett, pun telah menyatakan bahwa Madrid tengah dalam tahap negosiasi dengan pihak Spurs mengenai transfer kliennya itu.

Sebelum didatangkan Madrid, Bale membela Spurs pada periode 2007–2013. Selama di White Hart Lane, pemain asal itu menjadi ujung tombak tim di kompetisi domestik dan Liga Champions.

Meski gagal mempersembahkan trofi, Bale menjelma sebagai idola fans Spurs dengan beragam pencapaian individu, salah tiganya yakni: Pemain Terbaik PFA, Pemain Muda Terbaik Liga Primer Inggris, dan Pesepakbola Terbaik versi FWA [jurnalis Inggris] pada Liga Primer Inggris musim 2012/13.