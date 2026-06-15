Klub Real Madrid, hari Senin ini, mengumumkan telah merekrut Marc Cucurella, bek sayap Chelsea, dengan kontrak jangka panjang.

Kontrak Cucurella dengan Chelsea semula berlaku hingga 2029, namun ia setuju untuk pindah ke Real Madrid dengan kontrak jangka panjang hingga 2032.

Nama Cucurella dikaitkan dengan kembalinya ke Barcelona musim panas ini, sebelum Real Madrid mengambil alih kesepakatan tersebut dan segera menyelesaikannya.

Setelah Real Madrid mengumumkan penyelesaian kesepakatan tersebut, tuduhan pengkhianatan mulai menghantui Cucurella, yang berusia 27 tahun dan merupakan lulusan akademi La Masia.

Mungkin tuduhan pengkhianatan ini bukanlah hal baru bagi Cucurella, yang memulai kariernya di akademi muda Espanyol.

Pengkhianatan pertamanya dimulai ketika Kokorela memutuskan pada 2012 untuk meninggalkan Espanyol dan pindah ke tetangganya, Barcelona.

Cocorella naik level di tim junior Barça, hingga dipinjamkan ke Eibar pada musim panas 2018, lalu kembali lagi ke tim Catalan tersebut.

Sedangkan pengkhianatan kedua terjadi pada musim panas 2026, ketika Cucurella memutuskan untuk bermain untuk Real Madrid, rival abadi Barcelona.