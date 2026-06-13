Real Madrid "bermain imbang" dengan Barcelona di Piala Dunia

Real Madrid telah menambah jumlah pemainnya yang berlaga di Piala Dunia 2026 menjadi 15 orang, setelah sebelumnya hanya diwakili oleh 10 pemain di turnamen tersebut.

Surat kabar Spanyol "AS" melaporkan pada hari Sabtu ini bahwa jumlah tersebut meningkat berkat kembalinya Endrick dan Nico Baz ke Los Blancos, serta kedatangan pemain baru: Bernardo Silva (belum diumumkan secara resmi), Ibrahima Konaté, dan Denzel Dumfries, yang memperkuat kehadiran Madrid di turnamen tersebut.

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Dengan demikian, Real Madrid menyamai Barcelona dalam hal jumlah pemain yang dimiliki masing-masing klub di Piala Dunia (15).

Surat kabar Madrid itu menambahkan bahwa Paris Saint-Germain dan Arsenal saat ini memimpin daftar, dengan masing-masing memiliki 16 pemain yang berpartisipasi di Piala Dunia.

Perlu dicatat bahwa daftar skuad Spanyol untuk Piala Dunia kali ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah, tidak mencakup satu pun pemain dari Real Madrid, sementara pelatih Luis de la Fuente memanggil 8 pemain dari Barcelona.

Real Madrid saat ini sedang berupaya memperkuat skuadnya secara signifikan, seiring dimulainya proyek baru di bawah kepemimpinan pelatih veteran asal Portugal, José Mourinho.