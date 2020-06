Real Madrid Berencana Tawar Kai Havertz €80 Juta

Rencana Real Madrid itu berubah akibat dampak finansial dari pandemik virus corona.

dikabarkan berencana mengajukan tawaran senilai €80 juta (£71 juta) untuk Kai Havertz pada bursa transfer musim panas ini sebelum pandemik virus corona mengubah rencana mereka.

Performa Havertz bersama gemilang sejak Jerman kembali bergulir pada bulan lalu dan ia kini sudah mencetak 15 gol dari 38 penampilan di berbagai ajang kompetisi pada musim 2019/20 ini.

Di ajang Bundesliga musim ini, Havertz tampil 26 kali dengan mencetak 11 gol.

Havertz, yang menjalani debutnya untuk Leverkusen pada 2016, sejauh ini sudah menjalani total 143 penampilan di berbagai ajang kompetisi dengan mencetak 43 gol.

Pada pekan lalu, Havertz membuat rekor sebagai pemain pertama dalam sejarah Bundesliga yang mencapai 35 gol sebelum usia 21 tahun dengan gol penentu kemenangan lawan .

Dilansir Bild, Los Blancos sebenarnya sudah siap mengajukan tawaran pada musim panas ini dan memungkinkan sang gelandang untuk tetap bertahan di BayArena untuk musim lain.

Namun, dampak finansial akibat wabah Covid-19 diyakini membuat pihak Real Madrid kesulitan mendapatkan Havertz jelang kompetisi musim 2020/21.

kini santer dikait-kaitkan dengan Havertz, yang tampaknya membuka kesempatan untuk bergabung ke Old Trafford pada musim panas ini.

dan kabarnya juga tertarik pada pemain asal Jerman itu.

Menurut laporan dari The Independent, Bayern yakin mereka akan bisa memenangkan persaingan dengan The Red Devils dan The Reds untuk mendapatkan tanda tangan Havertz dalam beberapa pekan ke depan.