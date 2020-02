Real Madrid Berencana Tampung Sergio Aguero

Aguero kabarnya akan meninggalkan Manchester City jika banding ditolak.

dikabarkan siap menampung striker Sergio Aguero pada bursa transfer musim panas mendatang.

Kabar mengenai The Citizens mendapatkan skorsing dua tahun tampil di Liga Champions plus denda €30 juta (£24,9 juta) karena melanggar aturan Financial Fair Play membuat sejumlah pemain inti diisukan akan meninggalkan Etihad Stadium pada akhir musim ini.

Jika City gagal banding atas kasus itu, Kevin De Bruyne kabarnya akan mempertimbangkan masa depannya di klub. Demikian halnya dengan Aguero.

Kontrak Aguero bersama City akan berakhir di pengujung musim depan.

Bintang asal berusia 31 tahun itu sebelumnya mengungkapkan keinginannya untuk kembali ke mantan klubnya, Independdiente. Namun, dilansir AS, Los Blancos berencana mendatangkan dirinya jelang kompetisi musim 2020/21.

Aguero merupakan topskor sepanjang masa City dengan torehan 252 gol di berbagai ajang kompetisi.

Aguero pernah bermain untuk antara 2006 dan 2011, sebelum pindah ke Inggris, dengan catatan 100 gol dari 230 penampilan.