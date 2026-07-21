Real Madrid berencana melakukan transfer sensasional dari rival abadi mereka, Barcelona, selama bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Menurut surat kabar Prancis, "L'Equipe", Real Madrid memperbarui minatnya untuk mendatangkan Ferran Torres (26 tahun), setelah perannya yang menentukan dalam mengantar timnas Spanyol meraih trofi Piala Dunia 2026.

Sang juara bersama timnas Spanyol, sekaligus pencetak gol kemenangan yang menentukan di laga final melawan Argentina, menjadi salah satu nama paling menonjol yang diincar pada periode transfer musim panas.

Surat kabar Prancis itu menyebutkan bahwa manajemen klub Madrid terus mengikuti situasi Torres pada musim panas ini dengan sangat cermat.

Manajemen Real Madrid tengah mempertimbangkan kemungkinan ini setelah mengikuti perjalanan karier sang pemain sejak kemunculannya di barisan Valencia; di mana para petinggi klub Los Blancos pernah berusaha mendatangkannya kala itu sebelum sang pemain lebih memilih pindah ke Manchester City, namun kondisinya kini benar-benar berbeda.

Masa depan sang penyerang bersama Barcelona menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian, kendati ia terikat kontrak yang berakhir pada tahun 2027.

Absennya komunikasi dengan manajemen olahraga Catalan selama beberapa bulan terakhir membuka pintu bagi kemungkinan kepergiannya pada periode transfer saat ini dengan nilai yang tidak tinggi, atau pada musim panas mendatang secara cuma-cuma setelah kontraknya berakhir.

Segala kemungkinan tetap terbuka bagi masa depan sepak bola sang pemain, setelah manajemen Barca sebelumnya mematok harganya di kisaran 50 juta euro sebelum turnamen internasional itu bergulir.

Sorotan media yang menyusul gol bersejarahnya di Amerika Serikat telah menaikkan nilai transfer kepergiannya di dalam kantor Barcelona, bahkan menghidupkan kembali kemungkinan perpanjangan kontraknya.

Selain itu, kebutuhan sang rival tradisional untuk menyegarkan kas mereka guna membiayai transfer Julian Alvarez (26 tahun) bisa membuka jalan bagi Torres menuju Madrid, meski sulit untuk memprediksi kemungkinan terwujudnya transfer semacam ini antara Real dan Barcelona.

Fleksibilitas penyerang Spanyol itu sangat cocok dengan skema serangan Real Madrid; di mana kemampuannya bermain di berbagai posisi lini depan dan menjalankan peran sebagai penyerang murni sangat diyakini oleh tim teknik klub Los Blancos.

"L'Equipe" menegaskan bahwa peminat paling utama untuk mendatangkan pemain internasional Spanyol itu adalah Paris Saint-Germain di bawah kepemimpinan Luis Enrique, di mana pelatih asal Asturias itu akan berkesempatan menangani latihannya kembali setelah sebelumnya melatihnya di barisan timnas.