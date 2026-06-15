Reaksi langsung... Tunisia berencana memecat Sabri Lamouchi

Laporan media Tunisia menyebutkan bahwa Asosiasi Sepak Bola Tunisia telah memutuskan untuk memecat pelatih Sabri Lamouchi setelah kekalahan telak 1-5 dari Swedia pada pertandingan pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan ini diambil hanya lima bulan setelah ia ditunjuk pada Januari lalu.

Menurut konfirmasi dari stasiun radio "Jawhara FM" dan media Tunisia lainnya, "Asosiasi Sepak Bola Tunisia telah mengadakan pertemuan dan memutuskan untuk memecat Lmouchi", dengan menyebutkan bahwa "penggantinya sudah diketahui, yaitu pelatih Munther Al-Kabir", Sementara itu, stasiun radio "Mozaik FM" melaporkan bahwa "Wahbi Khazri mungkin akan menjabat sebagai pelatih sementara," di tengah suasana yang sangat tegang di antara para pemain El-Nesour de Carthage dan kritik tajam dari pers Tunisia.

Pernyataan Lamouchi

Moushi, mantan pemain internasional Prancis (12 pertandingan internasional), mengatakan setelah pertandingan: "Kualitas individu menjadi faktor penentu, kami melakukan kesalahan individu yang dimanfaatkan oleh Swedia. Di Piala Dunia, tidak ada yang bisa dimaafkan. Kami membutuhkan kerja sama yang lebih baik di antara tiga lini, dan itulah yang kami lewatkan hari ini," tambahnya, sambil mengakui bahwa "Swedia lebih unggul" meskipun selisih skor berhasil diperkecil menjadi 2-1 sebelum akhir babak pertama.

Lemouche, putra kota Lyon yang berusia 54 tahun, menjadi pelatih pertama yang dipecat dari Piala Dunia 2026 setelah hanya satu pertandingan, padahal ia terikat kontrak hingga tahun 2028, Sementara Tunisia menghadapi tantangan besar dalam pertandingan berikutnya melawan Jepang di Stadion Monterrey, dalam upaya menyelamatkan peluangnya di turnamen ini setelah awal yang bencana yang digambarkan oleh media Tunisia sebagai "bencana nasional".