Reaksi cepat dari Raja Mohammed VI setelah Maroko lolos

Raja Maroko, Mohammed VI, segera merespons keberhasilan timnas Atlas Lions lolos ke perempat final Piala Dunia 2026.

Maroko berhasil memastikan tiket ke babak delapan besar Piala Dunia, setelah menang 3-0 atas Kanada, berkat dua gol dari Ezzedine Ounahi dan satu gol dari Sofiane Rahimi.

Akun media "Hesport" di platform X menyebutkan bahwa Raja Mohammed VI menyampaikan ucapan selamat kepada tim "Aswad al-Atlas" setelah lolos ke perempat final Piala Dunia, melalui panggilan telepon dengan pelatih Mohammed Wahbi dan kapten tim, Achraf Hakimi.

Timnas Maroko memulai perjalanannya di Piala Dunia 2026 dengan hasil imbang 1-1 melawan Brasil, sebelum mengalahkan Skotlandia dan Haiti dengan skor 1-0 dan 4-2 secara berturut-turut.

Maroko menempati posisi kedua di Grup C dengan raihan 7 poin, sehingga akan menghadapi Belanda di babak 32 besar.

Timnas Maroko berhasil melewati rintangan tim Oranje melalui adu penalti dengan skor 3-2 setelah waktu normal dan perpanjangan waktu berakhir imbang 1-1.