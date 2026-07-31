Givairo Read diminati Nottingham Forest dan AS Roma. Bek kanan Feyenoord itu tetap tenang di tengah semua minat tersebut dan membiarkan semuanya mengalir, seperti ditekankan sang bek kepada Voetbal International.

"Tentu saja saya cukup tegang," aku Read, dengan Feyenoord sedang menjalani persiapan untuk musim baru. "Tapi saya tidak bisa melihat masa depan. Saya sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan, menurut saya saya juga tidak tahu semua yang sedang terjadi saat ini dan itu memang disengaja."

Bek sayap itu melanjutkan: "Agen saya menyembunyikan banyak hal dari saya, supaya saya bisa tetap fokus pada sepakbola dan sepenuhnya memusatkan perhatian untuk menjadi sangat bugar dan menemukan performa terbaik menjelang musim baru."

Read setidaknya sudah siap untuk melangkah, jika dia punya perasaan yang baik terhadap sebuah klub. "Ini tidak bisa dijelaskan, ini soal perasaan. Saya merasakannya. Bukan berarti saya berpikir: saya harus pergi sekarang, karena saya sudah tidak bisa belajar lagi di sini. Sama sekali tidak. Saya masih harus belajar sangat banyak dan saya baru berusia 20 tahun. Tapi yang saya katakan adalah, jika peluang transfer itu datang, saya memang ingin memikirkannya. Anda tidak pernah tahu berapa banyak kesempatan yang Anda dapatkan dalam hidup."

Jika transfer musim panas tidak terwujud, itu juga bukan bencana besar bagi Read. "Misalnya itu tidak berujung pada kepindahan, maka saya tetap di sini dan hanya ingin bermain untuk gelar juara. Setelah itu langkah berikutnya adalah tim nasional Belanda. Semoga."

Read bagaimanapun juga merasa berada di tempat yang tepat di Feyenoord. Bek kanan itu terutama senang dengan kehadiran Sipke Hulshoff, asisten pelatih kepala Giovanni van Bronckhorst.

"Hubungan saya dengan Sipke masih persis sama seperti dulu. Dia banyak membantu saya sebagai pemain muda di FC Volendam dan Feyenoord. Karena itu menyenangkan dia sekarang kembali lagi," kata Read.