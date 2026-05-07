Rayo Vallecano tampil mengesankan di Prancis dan akan menghadapi Crystal Palace di final

Rayo Vallecano berhak menyandang gelar finalis Conference League setelah tampil sangat dominan pada leg kedua melawan RC Strasbourg. Setelah menang 1-0 di Spanyol, tim asal Madrid ini juga meraih kemenangan di Prancis dengan skor 0-1. Rayo akan bertanding di final pada 27 Mei di Leipzig melawan Crystal Palace, yang terbukti jauh lebih unggul dari Shakhtar Donetsk dalam dua leg.

Rayo mendapat peluang bagus di awal pertandingan untuk menggandakan keunggulannya dalam dua leg, namun kiper Strasbourg, Mike Penders, melakukan penyelamatan gemilang atas sundulan Alemão. Beberapa saat kemudian, tendangan keras Jorge de Frutos melambung setengah meter di atas gawang.

Awal yang menjanjikan bagi Rayo, yang terus menekan dan terus memburu gol pembuka. Hal itu menghasilkan beberapa momen berbahaya, sebelum akhirnya skor 0-1 tercipta tepat sebelum jeda. Penders menyelamatkan sundulan Florian Lejeune, namun tak berdaya menghadapi rebound dari Alemão.

Pada babak kedua, tidak banyak yang berubah dalam jalannya pertandingan. Rayo terus menekan, sementara serangan Strasbourg, yang harus bermain tanpa pemain internasional Belanda Emmanuel Emegha yang cedera, hampir selalu terhenti di tahap awal.

Rayo bermain dengan kepercayaan diri yang tinggi dan kembali mendapat dua peluang besar. Isi melepaskan tembakan keras dari posisi yang menjanjikan ke arah tinju Penders, lalu Unai López melepaskan tembakan yang melambung beberapa sentimeter di atas gawang dari tendangan sudut berikutnya.

Dua puluh menit menjelang akhir pertandingan, dominasi Rayo semakin jelas. Tim Spanyol itu telah melepaskan dua puluh tembakan, sementara Strasbourg hanya tiga. Strasbourg pun harus segera mencari solusi dan mendapat penalti di masa injury time. Namun, pertandingan tidak menjadi menegangkan lagi, karena Julio Ensico gagal menaklukkan kiper Augusto Batalla dari titik penalti.