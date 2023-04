Rasmus Hojlund – The Next Erling Haaland Yang Diburu Banyak Klub Papan Atas

Hojlund telah berkembang menjadi salah satu striker muda paling menyedot perhatian di Eropa, dan mendekati profil Haaland.

Pada dasarnya, membandingkan dua pemain, misalnya seperti Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo, sebagai persepakbola terbaik di dunia tidak mempunyai arti apa pun. Perbandingan seperti ini selalu sulit, dan kedua pemain menunjukkan karakter permainan berbeda.

Situasi hampir mirip juga terjadi ketika mendeskripsikan pemain XY adalah 'The Next' pemain lainnya yang terlebih dahulu memperlihatkan kesuksesan. Ini terjadi ketika kedua pemain itu mempunyai karakter yang sama. Tapi tidak ada seorang pemain pun yang disebut sebagai 'The Next XY' yang benar-benar masuk ke memori dalam jangka waktu lama.

Itu juga berlaku pada diri Rasmus Hojlund. Banyak komentar yang menyebutkan pemain muda klub Serie A Atalanta ini sebagai the next Erling Haaland. Sekilas, analoginya sebenarnya sudah jelas: Hojlund berpostur 1,91 meter, sedangkan Haaland 1,95 meter. Jadi, keduanya adalah sosok yang besar, memiliki kaki kiri kuat, mempunyai kualitas mencetak gol, dan juga berasal dari Skandinavia.

Topik tentang pemain asal Denmark ini dalam beberapa bulan terakhir selalu sama: sejumlah klub Eropa menaruh ketertarikan kepada dirrinya. Nyatanya, hampir semua klub papan atas sudah melakukan pendekatan, termasuk klub yang ada di Jerman. Bayern Munich juga berbicara tentang Hojlund dalam perencanaan skuad yang akan datang. Namun Manchester United akan berada dalam posisi terdepan.

Rasmus Hojlund sangat dekat dengan 'The Next Haaland'

Tetapi hanya klub dengan tawaran uang yang layak untuk Atalanta yang akan menjadi pemenang. Hojlund datang dari Sturm Graz musim panas lalu seharga 17,2 juta euro. Austria tidak pernah mendapatkan lebih banyak uang untuk seorang pemain. Mereka enam bulan sebelumnya mendapatkan Hojlund hanya dengan harga 1,8 juta. Juga dalam sejarah transfer Atalanta, sang penyerang menempati posisi teratas sebagai pendatang baru termahal keenam.

Getty Images

Kontrak Hojlund di Italia utara masih berlangsung hingga 2027. Atalanta tidak perlu, dan tak ingin menjual sang pemain. Tetapi dilaporkan menuntut setidaknya sejumlah 60 hingga 70 juta euro. “Klub-klub top Eropa selalu tertarik dengan talenta top seperti itu. Mungkin ada tawaran besar untuknya yang tidak mungkin kami tolak,” kata pelatih Gian Piero Gasperini.

Alasan mengapa Hojlund akan menjadi salah satu bursa terpanas di jendela transfer musim panas mendatang: dia sangat dekat dengan status 'The Next Haaland', bahkan pada penilaian kedua.

Seperti penyerang asal Norwegia yang memperkuat Manchester City, Hojlund sangat cepat. “Dia bisa berlari 100 meter dalam waktu kurang dari 11 detik, tanpa banyak usaha,” sanjung Gasperini.

Rasmus Hojlund 'semakin kuat setiap hari'

Gasperini sendiri menyatakan anak didiknya memiliki karakteristik yang sangat mirip dengan Haaland. “Dia sudah memikat hati saya sejak sesi latihan pertama. Saya belum pernah melihat begitu banyak striker sebagus Hojlund di usia 20 tahun. Dia tak cuma memiliki semangat, energi, intensitas, tetapi juga kualitas teknis yang luar biasa

“Mengingat ukuran tubuhnya, dia memiliki gravitasi yang rendah, dan dapat menggerakkan kakinya dengan sangat cepat. Saya yakin dia akan memiliki karir yang hebat. Dia semakin kuat setiap hari,” kata pelatih berusia 65 tahun tersebut.

Bahkan jika statistik Hojlund tertinggal dari angka Haaland, dia memiliki ketepatan yang sama dan naluri membunuh di kotrak penalti seperti halnya Haaland. Dia melakukan debut bersama timnas Denmark September lalu, mencetak hat-trick dalam laga perdananya di kualifikasi Piala Eropa. Beberapa hari kemudian, dia mencetak brace. Denmark nyaris tidak pernah mendapatkan lima gol sejak lama. “Ini mimpi sejak masa kanak-kanak. Saya sangat bangga, pengalaman paling keren yang pernah saya alami sejauh ini,” kata Hojlund.

Getty/GOAL

Ketajamannya pun sudah terlihat ketika baru beberapa bulan bergabung dengan Graz: 16 gol dari 21 pertandingan kompetitif. Untuk ukuran pemain berusia 18 tahun yang berkarir di negara asing dan liga baru, dan hanya sekali menjadi starter di FC Copenhagen dalam beberapa minggu, lebih dari signifikan. Di Bergamo, dia mencetak gol sejak di pertandingan awal liga. Tetapi dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk memulai secara keseluruhan.

Apakah Rasmus Hojlund bisa menjadi striker pemberi dampak?

Selepas jeda Piala Dunia 2022, Hojlund telah memulai level baru, dan sejauh ini mencetak tujuh gol di tahun 2023. Bahkan ketika dimasukkan dari bangku cadangan, tidak butuh waktu lama baginya untuk memberikan pengaruh. Berkat fisiknya, Anda dapat melibatkan dia dalam membangun permainan. Dia juga bisa memulai serangan dengan sangat aktif saat menguasai bola. Hojlund, yang juga sejajar dengan Haaland, selalu membawa banyak kemauan, serta bekerja tanpa lelah, dan terlihat sangat percaya diri dalam aksinya.

Lesakan delapan hol dan tiga assists di 29 laga kompetitif, remaja Denmark ini sudah membuktikannya di Bergamo. Jika dipadukan dengan torehannya di Graz sebelum hijrah ke Atalanta, dia sudah mencetak 20 gol di 37 pertandingan dalam satu musim. Beberapa pekan lalu, rumor menyebutkan Hojlund ingin menggunakan jasa agen pemain baru.

Ini umumnya merupakan tanda seseorang sedang mencari kesepakatan baru. Banyak klub papan atas akan mencari striker nomor 9 klasik di musim panas, sehingga penyerang berusia 20 tahun itu bisa menjadi bagian dari efek domino. Di Italia ada spekulasi Hojlund adalah penerus ideal Victor Osimhen di Napoli jika dia meninggalkan Partenopei. Ini juga sesuai dengan statistik keduanya yang mengesankan: Osimhen memiliki lebih banyak aksi di area penalti per 90 menit (8,2) dibandingkan Hojlund (7,3).

Rasmus Hojlund 'fan berat Manchester United'

Hojlund sendiri sudah mengungkapkan keinginannya untuk bermain di Liga Champions pada masa mendatang. Saat ini Atalanta tertinggal empat poin dari tim yang menduduki posisi keempat klasemen sementara. Peluang main di kasta tertinggi dengan Atalanta akan berat. Tetapi di Man United, semuanya terlihat cukup bagus.

“Saya tidak ingin menyembunyikan fakta jika saya adalah fan berat Manchester United. Bagi saya itu akan menjadi salah satu hal terbesar. Tetapi tentu saja itu tidak berarti saya akan menolak klub besar lainnya jika ada tawaran,” kata Hojlund awal tahun. Dia tidak perlu menunggu lebih lama lagi untuk mewujudkan impiannya.