Rashford Ungkap Resep Rahasia Southgate Atasi Wales, Bikin Inggris Melaju Ke 16 Besar Piala Dunia!

Inggris menjadi tim terkini yang mengamankan tiket ke 16 besar Piala Dunia 2022 usai mengalahkan Wales 3-0, Kamis (30/11) dini hari WIB.

Marcus Rashford membeberkan team talk Gareth Southgate saat interval yang menjadi kunci kemenangan Inggris vs Wales pada matchday 3 Grup B Piala Dunia 2022, Kamis (30/11) dini hari WIB.

The Three Lions memegang kendali penuh di 45 menit pertama tapi gagal menjebol gawang The Dragons. Namun mereka tampil beda di babak kedua dan mencetak dua gol dalam dua menit lewat perekik Rashfrod dan tap-in Phil Foden.

Rashford lalu menceploskan gol solo brilian untuk memastikan kemenangan 3-0 dan mengirimkan Inggris ke 16 besar Piala Dunia, di mana mereka akan menghadapi Senegal, dan mengeliminasi Wales.

Penyerang Manchester United itu lalu mengungkapkan instruksi jitu Southgate yang mengubah wajah Inggris di dua babak berbeda.

"[Saat] setengah main, manajer bilang kami bermain bagus tapi harus lebih sering menembak - sepertinya kami cuma menembak dua atau tiga kali [di babak pertama]," ucap Rashford kepada BBC Sport.

"Kami ingin memasuki posisi-posisi berbahaya dan membuat kiper lawan bekerja lebih keras. Kami sudah melakukannya di babak pertama, dan di babak kedua kami memastikan ada hasilnya."

Soal tendangan bebas jarak jauhnya, Rashford menambahkan: "Saya mencoba menendang [perekik] di babak pertama tapi posisinya lebih bagus di babak kedua. Saya cuma berusaha tenang dan melakukannya seperti di latihan."