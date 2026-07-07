Carlo Ancelotti, pelatih tim nasional Brasil, mengeluarkan pernyataan pertamanya setelah “Seleção” tersingkir dari Piala Dunia 2026 akibat kekalahan 2-1 dari Norwegia di babak 16 besar, sambil menegaskan bahwa ia tetap percaya pada proyek yang dipimpinnya bersama tim nasional tersebut.

Pelatih asal Italia itu, sehari setelah tersingkirnya tim yang dianggap sebagai bencana oleh masyarakat Brasil, mengatakan melalui akun media sosialnya: “Rasa sakit hari ini sangat mendalam, tetapi keyakinan kami terhadap apa yang sedang kami bangun tetap kokoh. Kami akan terus bekerja demi tim nasional kami. Selalu bersama… Selalu Brasil.”

Ancelotti telah memimpin timnas Brasil dalam 17 pertandingan, di mana ia meraih 10 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 4 kekalahan.

Selama perjalanannya di Piala Dunia 2026, tim nasional tersebut memenangkan tiga pertandingan dan bermain imbang dalam satu pertandingan, sebelum tersingkir dari turnamen setelah kalah dari Norwegia akibat dua gol Haaland di babak 16 besar.

Timnas Brasil dijadwalkan akan menjalani jeda internasional berikutnya, yang direncanakan antara akhir September dan awal Oktober, dengan dua pertandingan melawan timnas Australia, serta berupaya mengatur pertandingan persahabatan melawan salah satu timnas Asia.

Ancelotti terikat kontrak dengan Federasi Sepak Bola Brasil hingga tahun 2030, dan akan terus memimpin tim nasional dalam persiapan menghadapi ajang-ajang mendatang.

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