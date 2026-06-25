Raphinha, sengketa keluarga: ayahnya mengendalikan 80% hak citra sang pemain

Berita mengejutkan datang dari Brasil terkait situasi keuangan Raphinha, pemain sayap Barcelona yang sedang membela tim nasional Brasil di Piala Dunia namun saat ini cedera, menyusul pernyataan mengenai masalah keluarga yang serius yang disampaikan oleh mantan pesepakbola Vampeta.





Konflik tersebut diduga terjadi dengan ayah Raphinha: sang pemain dilaporkan telah berupaya bersama istrinya untuk membeli sebuah istana seharga 10 juta euro, dan kesepakatan pembelian telah dicapai, namun pada saat penandatanganan, mereka menyadari bahwa mereka tidak mampu menutupi nilai properti tersebut. Situasi ini sangat tidak terduga bagi pasangan tersebut, yang pun terkejut dengan kejadian tersebut.

Kemudian sang istri memutuskan untuk mengumpulkan seluruh keluarga, guna memahami mengapa hal ini bisa terjadi: pada saat itulah Raphinha mengetahui bahwa 80% hak citranya diserahkan kepada ayahnya, sementara ia hanya menerima 20%, sehingga ia praktis hanya hidup dari gaji sebagai pemain sepak bola—yang memang bukan jumlah yang kecil, namun tidak memungkinkannya mewujudkan kehidupan yang diinginkan, justru karena hambatan ini.



