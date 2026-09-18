Raphinha, bintang Barcelona, telah menegaskan sikapnya soal gagasan memperpanjang kontraknya dengan klub Catalan itu, dengan menyatakan bahwa ia akan senang untuk melanjutkan kariernya di "Camp Nou" hingga pensiun.

Dalam cuplikan wawancara dengan radio "RAC1" yang akan disiarkan secara penuh pada hari Jumat ini, pemain asal Brasil itu secara jelas mengumumkan persetujuannya untuk memperpanjang kontraknya dengan Barcelona, setelah berminggu-minggu adanya pembicaraan mengenai kemungkinan klub bergerak untuk mempertahankannya lebih lama.

Raphinha berkata, seperti dikutip surat kabar "AS": "Saya memperpanjang kontrak saya hingga tahun 2028, dan pikiran saya saat itu adalah bahwa pada waktu itu saya akan berusia 30 atau 31 tahun, dan saya tidak tahu bagaimana saya akan sampai ke tahap tersebut."

Ia menambahkan: "Tetapi melihat cara saya memulai musim ini, saya menyadari bahwa saya memiliki kemampuan untuk terus bermain beberapa tahun lagi. Oleh karena itu, ya, saya akan senang untuk memperpanjang kontrak saya sedikit lebih lama dan mengakhiri karier saya di sini, tanpa perlu pergi ke tempat lain."

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Syarat menggandakan gaji?

Pernyataan Raphinha ini muncul di saat beredarnya kabar mengenai rumitnya negosiasi perpanjangan kontrak dengan Barcelona, akibat permintaan bintang Brasil itu untuk menggandakan gajinya saat ini.

Jurnalis Turki terkenal Ekrem Konur mengklaim, melalui akunnya di platform "X", hari ini, bahwa Raphinha mengajukan syarat kepada manajemen Barcelona untuk mendapatkan gaji dua kali lipat dari gajinya saat ini, sehingga menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di tim, agar ia menyetujui perpanjangan kontrak.

Ia menyebutkan, menurut sumber-sumbernya, bahwa pemain itu mengajukan permintaannya karena ia menyadari bahwa ia bisa mendapatkan gaji tinggi dari klub-klub lain seperti Al Hilal, Liverpool, Arsenal, dan Manchester United.

Raphinha meraih awal musim yang gemilang bersama Barcelona, mencetak 11 gol dalam 7 pertandingan di seluruh ajang, lebih banyak daripada pemain lain mana pun yang bermain di liga-liga besar Eropa.

Barcelona mendatangkan Raphinha dari Leeds United pada musim panas 2022, dalam sebuah transaksi yang terjadi pada periode ketika Deco menjadi agen pemain itu, sebelum ia kemudian menjadi direktur olahraga klub Catalan tersebut.

Selama pekan-pekan terakhir musim lalu, pembicaraan mengenai kemungkinan kepergian Raphinha semakin meningkat, seiring dengan menyebarnya spekulasi tentang keinginan Barcelona untuk menjualnya, bersamaan dengan rumor yang menyebutkan adanya dugaan krisis keluarga yang memengaruhi kondisi ekonomi keluarganya.

Cedera-cedera yang dialami pemain itu pada bagian akhir musim, yang memengaruhi levelnya, semakin menambah spekulasi mengenai masa depannya, terutama dengan adanya keyakinan di dalam Barcelona bahwa "Raphinha tidaklah abadi", yang juga dikaitkan dengan pendatangan Anthony Gordon dan Karim Adeyemi.

Meskipun demikian, pengaruh Raphinha di dalam ruang ganti Barcelona tetap besar, di samping nilai teknisnya yang terus meningkat, setelah ia mencetak lebih dari 50 gol selama dua musim terakhir.

Awal musimnya yang kuat secara mencolok di posisi barunya sebagai penyerang murni juga hadir untuk memaksakan diri dalam perhitungan klub, dan mendorong Deco untuk bergerak demi mempertahankan pemain itu.

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