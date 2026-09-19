Raphinha Mengalahkan Messi, dan Flick Mencegahnya "Menghancurkan" Ronaldo

Winger Brasil, Raphinha, mendekati perpanjangan kontraknya bersama Barcelona hingga tahun 2030, seiring berjalannya negosiasi antara kedua belah pihak secara positif, sesuai dengan apa yang diumumkan Deco di hadapan rapat umum klub, di samping upaya memperpanjang kontrak Xavi Simons dan Marc Bernal.

Pengumuman itu datang pada hari yang sama ketika Raphinha melanjutkan penampilan gemilangnya yang mencolok, setelah mencetak hat-trick ke gawang Sevilla pada pekan ketujuh Liga Spanyol, sehingga menambah koleksinya menjadi 12 gol di kompetisi tersebut musim ini, dan menegaskan posisinya sebagai salah satu elemen paling menonjol Barcelona sejak awal musim.

Menurut data jaringan rekor "Opta", Raphinha bahkan telah melampaui angka bintang Argentina Lionel Messi dalam jumlah gol selama 7 pertandingan pertama musim di abad kedua puluh satu, dan tidak ada yang mengunggulinya dalam angka ini kecuali Cristiano Ronaldo, yang mencetak 13 gol bersama Real Madrid pada musim 2014-2015. Raphinha berharap dapat menyamai angka pemain Portugal itu atau memecahkannya, seandainya ia tidak ditarik keluar pada menit ke-76.

Raphinha tengah menjalani periode terbaiknya sejak kepindahannya ke Barcelona, setelah berhasil beradaptasi dengan peran barunya sebagai penyerang palsu, di mana ia hanya absen dari daftar pencetak gol dalam satu pertandingan liga melawan Levante, sementara di pertandingan-pertandingan lainnya ia mencetak satu gol atau lebih, dan kini telah mencapai hat-trick dalam dua pertandingan berturut-turut.

Barcelona ingin mempertahankan kaptennya untuk jangka waktu yang lama, sementara Raphinha memperlihatkan persetujuan cepat terhadap gagasan perpanjangan, mengingat rasa nyaman yang ia rasakan di dalam klub dan kota, serta ambisinya untuk melanjutkan kariernya bersama tim Catalan itu, bahkan mengakhiri kariernya dengan mengenakan jersey Barcelona.

Negosiasi semakin intensif dalam beberapa hari terakhir, di tengah penegasan Deco kepada rapat umum bahwa kesepakatan berjalan sesuai rencana yang telah disusun, mengingat adanya kedekatan yang jelas antara kedua belah pihak, yang membuka jalan bagi keberlanjutan Raphinha di Barcelona hingga tahun 2030.