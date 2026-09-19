Bintang asal Brasil, Raphinha, kapten Barcelona, melanjutkan penampilan gemilangnya yang mencolok di Liga Spanyol setelah mencetak dua gol ke gawang Sevilla dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan pada laga pekan ketujuh La Liga, memimpin timnya untuk bangkit dalam hasil pertandingan dan memperkokoh posisinya di puncak daftar pencetak gol turnamen.

Sevilla unggul lebih dulu pada menit ke-19 melalui Youssef En-Nesyri, sebelum Barcelona menyamakan kedudukan hanya 3 menit berselang, setelah Raphinha memanfaatkan umpan Andreas Christensen dan menusuk ke dalam kotak penalti, sebelum melewati bek Sevilla dan menyarangkan bola dengan tenang ke gawang.

Raphinha kembali membukukan gol keduanya dalam pertandingan itu, memanfaatkan kreasi rekannya Lamine Yamal, hingga mencapai 11 gol dalam 7 pertandingan pertamanya di Liga Spanyol, melanjutkan dominasinya di puncak daftar pencetak gol kompetisi, sebelum akhirnya digantikan pada menit ke-76 dan masuk Karim Adeyemi.

Dengan angka ini, Raphinha menegaskan awal musim yang luar biasa, setelah menjelma menjadi salah satu senjata serang paling menonjol milik Barcelona, di saat yang sama Lamine Yamal juga terus menunjukkan kehadiran berpengaruhnya bersama tim, baik dengan mencetak gol maupun menciptakan gol.

Dengan gol ini, Raphinha semakin menjauh di puncak daftar pencetak gol, sementara Lamine Yamal, Kylian Mbappe, dan Sergio Camello menyusul di posisi pengejar dengan koleksi 7 gol untuk masing-masing dari mereka.