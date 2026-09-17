Raphinha Dukung Yamal dalam Perburuan Ballon d'Or: Sengaja Membalas Mbappe?

Bintang Barcelona asal Brasil, Raphinha, tidak butuh banyak kata untuk mengungkapkan kandidat favoritnya meraih Ballon d'Or 2026, karena kapten Barcelona itu memilih mengirim pesan langsung kepada rekan setimnya, Lamine Yamal, dengan menegaskan bahwa ia melihatnya sebagai yang paling layak menerima penghargaan tersebut.

Usai kemenangan telak atas Racing Santander dengan skor 7-2, Yamal mengunggah melalui "Instagram" sebuah foto dirinya tergeletak di atas lapangan selama pertandingan, dalam sebuah pemandangan yang mencerminkan besarnya usaha yang dikeluarkan para pemain Barcelona sepanjang laga, yang menyaksikan tim menciptakan 30 peluang ke gawang lawannya.

Raphinha, yang tidak masuk dalam daftar tiga puluh kandidat penghargaan tersebut, membalas foto itu dengan pesan singkat namun mengandung dukungan yang jelas untuk rekan setimnya, dengan berkata: "Kau fenomenal. Kau kandidatku untuk Ballon d'Or".

instagram

Dukungan dari dalam Barcelona

Sikap Raphinha tidak datang sendirian di dalam Barcelona, karena Yamal mendapatkan dukungan luas dari ruang ganti, selain pelatih Hansi Flick, presiden klub Joan Laporta, serta wakilnya Rafa Yuste, yang sebelumnya telah menyatakan dukungan mereka atas pencalonan pemain muda itu untuk penghargaan tersebut.

Lamine berambisi untuk masuk sejarah Ballon d'Or melalui pintu selebar-lebarnya, dengan menjadi pemain termuda yang dinobatkan meraih penghargaan bergengsi itu sejak didirikan.

Acara pengumuman pemenang Ballon d'Or dijadwalkan berlangsung pada 26 Oktober mendatang di ibu kota Inggris, London, di tengah perdebatan luas seputar identitas pemain yang akan meraih penghargaan tersebut.

Balasan untuk Mbappe?

Kata-kata Raphinha ini datang bersamaan dengan pernyataan terbaru Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, mengenai kelayakannya meraih Ballon d'Or tahun ini.

Mbappe mengatakan, dalam pernyataan baru hari Kamis ini kepada surat kabar "AS", "Saya rasa tahun ini adalah tahun yang tepat untuk meraih Ballon d'Or. Bukti terbaik atas hal itu adalah kedua kaki saya. Apa pun yang saya katakan, yang tetap paling penting bagi saya adalah kembalinya Ballon d'Or ke Real Madrid. Penghargaan itu harus kembali ke Bernabeu, ke para pendukung Madrid, untuk mengembalikan kebahagiaan ke dalam hati mereka semua. Mereka lebih layak mendapatkannya daripada siapa pun".

Mbappe telah menyatakan lebih dari sekali bahwa ia adalah yang paling layak meraih penghargaan bergengsi tersebut musim ini, sambil menegaskan bahwa tidak ada pemain yang menampilkan performa lebih baik darinya tahun ini.

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Duet serang yang tak terhentikan

Dukungan Raphinha untuk rekan setimnya datang di saat kedua pemain itu tengah menjalani awal musim yang luar biasa bersama Barcelona, setelah keduanya menjelma menjadi senjata serang paling menonjol tim di bawah asuhan Flick.

Setelah berlalu 6 pekan La Liga, Raphinha mencetak 9 gol, berbanding 7 gol milik Yamal, sehingga total gol yang dicetak kedua pemain itu mencapai 16 gol.

Terakhir kali duet pemain Barcelona mencetak jumlah gol sebanyak ini dalam 6 pekan pertama La Liga adalah 86 tahun lalu.

Raphinha mencuri perhatian saat menghadapi Racing setelah mencetak trigol, yang membawa torehannya menjadi 9 gol dalam 6 pertandingan, sehingga menyamai angka yang diraih Lionel Messi pada periode yang sama di musim 2017-2018.

Adapun Yamal turut mencetak gol dalam kemenangan tujuh gol Barcelona, sehingga menaikkan torehannya menjadi 7 gol di kompetisi tersebut.

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