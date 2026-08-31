Raphinha dan Fermin Lopez tampil memukau bersama Barcelona musim ini, di mana keduanya memuncaki daftar pencetak gol Barca setelah masing-masing mencetak dua gol dalam kemenangan 5-0 atas Elche, serta satu gol dalam kemenangan 2-0 atas Athletic Bilbao. Tantangan kini adalah menambah pundi-pundi gol mereka malam ini melawan Rayo Vallecano, dan bergabung dengan kelompok elite yang beranggotakan 14 pemain yang mencetak gol dalam tiga laga pertama Barcelona di La Liga.

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Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", Lionel Messi adalah pemain terakhir yang meraih pencapaian ini pada musim terakhirnya bersama Barcelona (2020-2021), ketika ia mencetak dua gol ke gawang Elche (3-0), dua gol ke gawang Athletic Bilbao (2-3), dan satu gol ke gawang Villarreal (4-0).

Menariknya, pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Barcelona dengan koleksi 672 gol ini baru mampu meraih trilogi tersebut pada musim terakhirnya di La Liga.

Pada era keemasannya, Samuel Eto'o (empat gol dalam tiga laga pada musim 2006-2007), Zlatan Ibrahimovic (lima gol pada masing-masing dari lima laga pertama musim 2009-2010), dan Cesc Fabregas (empat gol dalam empat laga pertama musim 2011-2012) juga meraih pencapaian ini.

Di antara pemain lain yang mencetak gol dalam tiga laga pertama lalu terhenti di titik itu: Angel Arocha (1930-1931), Josep Samitier (1931-1932), Josep Maria Fuste (1963-1964), Pedro Zaballa (1966-1967), Bernd Schuster (1981-1982), Hristo Stoichkov (1990-1991), dan Luis Enrique (2002-2003).

Adapun Ladislao Kubala melampaui dirinya sendiri, dengan mencetak gol dalam seluruh empat laga pembuka musim 1953-1954, dan hal serupa juga dilakukan Cayetano Re pada musim 1964-1965.

Cesar Rodriguez berbagi rekor dengan Ibrahimovic untuk rangkaian gol terbaik pada awal musim La Liga. Ia mencetak gol dalam tiga laga pada musim 1947-1948, lalu mencapai lima laga pada musim 1950-1951, dengan torehan sembilan gol (4-2-1-1-1). Tantangan ini terbilang sangat menarik bagi Raphinha dan Fermin Lopez.

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